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29 мая 2017, 10:02 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Газизов: «Уфу» покинут не менее 4 футболистов, вопрос с Беленовым решится через неделю

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. «Уфу» в летнее трансферное окно покинет не менее четырех футболистов, а вопрос с контрактом вратаря Александра Беленова ориентировочно решится через неделю. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.

Действующий контракт 30-летнего голкипера с Уфой рассчитан до 30 июня. Увеличить
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«Ротация состава будет, но небольшая. Летом возьмем не более двух новых игроков. Будут и футболисты, с которыми расстанемся, — это не меньше четырех человек. Имен называть не хотел бы», — сказал он.

На вопрос, останется ли в «Уфе» Беленов, собеседник ТАСС ответил: «Думаю, все определится через неделю».

Действующий контракт 30-летнего голкипера с «Уфой» рассчитан до 30 июня.

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