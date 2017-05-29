Газизов: «Уфу» покинут не менее 4 футболистов, вопрос с Беленовым решится через неделю
МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. «Уфу» в летнее трансферное окно покинет не менее четырех футболистов, а вопрос с контрактом вратаря Александра Беленова ориентировочно решится через неделю. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.
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«Ротация состава будет, но небольшая. Летом возьмем не более двух новых игроков. Будут и футболисты, с которыми расстанемся, — это не меньше четырех человек. Имен называть не хотел бы», — сказал он.
На вопрос, останется ли в «Уфе» Беленов, собеседник ТАСС ответил: «Думаю, все определится через неделю».
Действующий контракт 30-летнего голкипера с «Уфой» рассчитан до 30 июня.
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