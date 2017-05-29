День в истории. Егору Титову исполнился 41 год
Сегодня отмечает день рождения бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов. Ему исполнился 41 год.
Титов известен главным благодаря выступлениям за «Спартак». Также выступал за «Химки» и «Локомотив» из Астаны.
Вместе с
В составе сборной России провел 41 матч, забил семь мячей. После завершения карьеры входил в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в «Спартаке», но в 2016 году покинул клуб после увольнения главного тренера.
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