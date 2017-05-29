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29 мая 2017, 3:22 | Футбол: Премьер-лига | Губерния онлайн

«СКА-Хабаровск» вышел в Премьер-лигу

28 мая «СКА-Хабаровск» встретился с «Оренбургом» в рамках второго переходного матча клубов РФПЛ и ФНЛ сезона 2016−2017 годов.

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Основное и дополнительное время матча закончились ничейным результатом — 0:0. Однако в серии пенальти победу одержали хабаровчане. Счет — 5:3. «СКА-Хабаровск» вышел в российскую футбольную Премьер-лигу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу клуба.
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