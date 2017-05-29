Газзаев: Кокорина загубили тренеры

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— Закономерно ли первое за 16 лет чемпионство «Спартака»?

— Да. Потому что «Спартак» действительно больше всех хотел выиграть золото. Это было видно по отношению игроков. Отставка тренера в начале сезона эмоционально пошла на пользу команде. Однако я хотел бы отметить и вклад Аленичева, ведь именно он проводил трансферную кампанию. В успехе «Спартака» есть и его заслуга.

После смены тренера всегда возникает эмоциональный всплеск, и новому наставнику удалось раскрепостить игроков и нацелить их на решение больших задач. Невооруженным глазом было видно, что внутри команды образовался очень сплоченный, нацеленный на результат коллектив. Руководство, игроки, болельщики, тренерский штаб были объединены идеей выиграть национальное первенство, что становилось заметно по каждому эпизоду игры, по любому забитому мячу. Вся команда, включая скамейку, радовалась успехам. А когда проигрывали, не возникало ни склок, ни трений.

Может быть, качество игры «Спартака» не всегда соответствовало высокому уровню, но стремление к победе перевесило. А вот у ЦСКА и «Зенита» мы такого желания не увидели. Вмешались кадровые проблемы — из петербургского клуба ушли Халк, Витсель, Гарай, системообразующие игроки, лидеры. Плюс Данни не играл большую часть сезона. Без них команда недосчиталась очков.

А ЦСКА, к сожалению, сегодня уже не тот ЦСКА… Мы это понимаем. Тем не менее команда решила задачу, попав в Лигу чемпионов. Вот только оба матча «Спартаку» проиграла, чего давным-давно не случалось, и «Зенит» ни разу победить не смогла… Зато игроки ответственно подходили ко всем остальным матчам и набирали очки там, где «Зенит» их терял.

— Из других команд кто-то заслуживает ваших добрых слов?

— «Краснодар» уже стабильно обосновался на четвертом месте. Я неоднократно отмечал, что они, к сожалению, топчутся на месте. А мне бы хотелось, чтобы команда играла в Лиге чемпионов, потому что у нее все для этого есть: великолепная инфраструктура, возможности и президент, который с большой любовью относится к футболу. Необходимы еще игроки, которые соответствовали бы качеству стадиона и уровню Лиги чемпионов.

С положительной стороны выделю «Терек», который в этом году завоевал свое самое высокое место в истории — пятое. Это большое достижение. Кроме того, отметил бы «Локомотив», потому что мы помним, в каком состоянии его принял Юрий Павлович. Команда шла едва ли не в зоне вылета, а в итоге выиграла Кубок России и попала в Лигу Европы, решив задачу на сезон. Безусловно, здесь сказались опыт, талант и мастерство тренера.

Если же брать наш чемпионат в целом, то считаю, что средний уровень качества футбола в России упал.

— Что светит «Спартаку» в Лиге чемпионов?

— Команде непременно надо усилиться, потому что теперь на «Спартак» будут смотреть и в Европе, и в России как на лидера национального первенства. По его игре и результатам в Лиге чемпионов будут оценивать уровень футбола в нашей стране. То же самое касается и ЦСКА, и тех клубов, которые будут выступать в Лиге Европы.

Нельзя ставить задачу «просто пройти как можно дальше». Что это за задача? Надо в любом турнире стремиться к самой высокой цели! Только так мы сможем воспитать в людях три качества — уверенность, ответственность и стремление к победам. Это то, что необходимо игрокам. Думаю, что все эти вопросы очень важны и с точки зрения популяризации футбола.

ВИТИНЬЮ РАНО СРАВНИВАТЬ С ВАГНЕРОМ

— Кого вы считаете лучшим игроком чемпионата? РФПЛ, к примеру, выбрала Глушакова.

— Мне в этом чемпионате понравились три футболиста. Это Глушаков, Смолов, который в очередной раз стал лидером среди бомбардиров, и Промес. Любой из этой тройки может претендовать на звание лучшего. А журналисты и, в частности, «Спорт-Экспресс» пускай выбирают победителя.

— Витинью ярко играл весной и стал лучшим джокером по версии «СЭ». Его уже начали сравнивать с Вагнером. Оправданно?

— Для начала Витинью должен так же долго и ярко играть, как Вагнер, и добиться таких же успехов. А пока их рано сравнивать. Витинью еще молодой, он только адаптируется. Молодежи надо доверять — и то, что сегодня это происходит в ЦСКА, я считаю очень позитивным фактором. Если не ставить молодых в состав, они не будут получать игровую практику и не смогут прогрессировать. Талантливых игроков надо мотивировать, помогать обрести уверенность, тем более что им свойственна нестабильность. А у нас часто бывает так: поставят молодого футболиста, он сыграл неудачно — и до конца сезона сел в запас.

— Кто-то из молодых россиян подарил вам надежду?

— Я бы отметил прогресс Миранчука. Хотя он уже не слишком-то и молодой — 21 год, самый возраст, чтобы себя проявить. Здесь заслуга тренера, который начал его регулярно ставить в основной состав и не посадил в запас, несмотря на разговоры об уходе. Видно, что Миранчук почувствовал уверенность. Он талантливый футболист, но не хватало стабильности и ответственности. Надо понимать, что если в прошлых сезонах ему кое-что прощалось, то теперь он лидер команды и член национальной сборной. А значит, от него будут ждать только хорошей игры.

— Кто лучший вратарь чемпионата?

— Акинфеев, вне всякого сомнения. Он побил уже все рекорды вратарей всех времен.

БУДУ РАД, ЕСЛИ У СЛУЦКОГО ПОЛУЧИТСЯ В АНГЛИИ

— Как вы относитесь к тому, что чемпионом России стал тренер-легионер? Все-таки вы всегда стоите на стороне отечественной тренерской школы.

— А как мог бы выиграть не легионер? Если брать другие команды-лидеры последних лет, ЦСКА и «Зенит», там работают иностранцы, и нашим специалистам пора бы задуматься. Надо не жаловаться, что «нам не доверяют», а показывать результат. Сегодня мы видим успешную работу итальянца в «Спартаке». Очень неплохо вписался в ЦСКА белорус Гончаренко. Луческу тоже провел очень большую работу, учитывая проблемы, которые были — никто не сомневается в его высокой квалификации.

А из россиян Семин, Гаджиев, Бердыев — представители моего тренерского поколения — успешно работают с командами. Пусть и не топ-уровня — но показывают хороший результат. А где молодые российские тренеры?! А где молодые российские тренеры?! Вот и ответ на ваш вопрос. Так что надо радоваться, если иностранный специалист действительно приносит что-то полезное в наш клубный футбол.

— Ваше отношение к тому, что лучший российский тренер последних лет Леонид Слуцкий рассчитывает возглавить какую-то команду из Англии? Вы поддерживаете это его стремление или считаете, что надо возвращаться в Россию?

— Если есть возможность, цель и мечта, конечно, надо ехать и работать. Дай бог, чтобы у него все получилось! Я этому буду только рад. У Слуцкого появился шанс открыть дорогу и остальным нашим тренерам, чтобы они работали в зарубежных чемпионатах. Поэтому его возможное назначение налагает и огромную ответственность — в зависимости от результатов Слуцкого будут востребованы за рубежом и другие российские специалисты.

ФЕРНАНДЕС — ЕДИНСТВЕННЫЙ, КТО ЗАСЛУЖИВАЛ НАТУРАЛИЗАЦИИ

— В номинации «Регресс года» многие отмечают Кокорина. Что с ним происходит и что бы вы ему посоветовали?

— У Кокорина сейчас самый футбольный возраст, и думаю, Александр сам должен прекрасно понимать, что к любым качествам нужно прикладывать невероятный труд. Никто не сомневается в его таланте, но без трудолюбия этот талант может завянуть. И то, что он сегодня не попал в сборную, — следствие блеклой игры, которую он показывал.

Хотя я считаю, что Кокорина испортили и загубили тренеры. Александр начинал свою карьеру как результативный и эффективный центральный нападающий. А дальше, к сожалению, его начали «засовывать» то налево, то направо, то в оттяжку. Игрока надо ставить на ту позицию, где он может раскрыться и проявлять свои индивидуальные качества, а не дыры им затыкать. Безусловно, во многом Кокорин и сам виноват — но это потом уже все остальные события навалились как снежный ком и поспособствовали негативному результату. Так мы и теряем хорошего центрфорварда. Мне обидно это видеть. Если вспомнить, как начинали Кокорин и Смолов — это была бы идеальная пара нападающих. Оба очень быстрые, подвижные, скоростные, забивные форварды современной формации.

— Шатов и Мамаев тоже не попали в сборную. Это правильно?

— Считаю, что и Шатов, и Мамаев, конечно, должны быть в сборной. Талант обоих очевиден, это игроки современного плана в центральной позиции. Но Павел едва восстановился после тяжелой травмы. Надеюсь, что в следующем сезоне будет в полном порядке и к чемпионату мира подойдет в хорошей форме. Что касается Шатова, то в последнее время он не попадал в основной состав. Не знаю, по каким причинам и не собираюсь влезать в чужие дела. Единственное, что могу сказать — ни один тренер в мире не будет ставить заведомо более слабого игрока вместо сильного. Так что футболист всегда должен в первую очередь спрашивать с самого себя, а потом уже предъявлять претензии тренеру.

— Мариу Фернандес получил российское гражданство и возможность играть за нашу сборную, но предпочел отправиться на операцию на носу. Странная ситуация?

— Мариу действительно сегодня сильнейший на своей позиции, здесь двух мнений быть не может. На мой взгляд, он единственный в РФПЛ легионер, который действительно заслуживает натурализации. Поэтому я надеюсь, что на чемпионате мира-2018 Фернандес за нас сыграет. Так получилось, что, к сожалению, перед Кубком конфедераций у него травма. Как и у Дзагоева, которого замучили проблемы со здоровьем.

— Что происходит с Аланом, почему он постоянно травмирован?

— Ему надо долечиться до конца. Едва чуть-чуть легче становится, он сразу выходит, усугубляет повреждение — и это может крайне негативно сказаться на его карьере в целом. Поэтому ему прежде всего надо полностью вылечиться. Считаю, тренерский штаб принял абсолютно правильное решение, чтобы Дзагоев не участвовал в турнире, потому что человеку надо выздороветь. Чемпионат мира гораздо важнее, чем Кубок конфедераций.

ПРЕЗИДЕНТ РФС ОБЕЩАЛ, ЧТО «ВСЕХ ПОРВЕМ». БУДЕМ ЖДАТЬ ТАКОГО РЕЗУЛЬТАТА

— Братья Березуцкие и Игнашевич ушли из сборной, их уже не отговорить. Кого вы видите в качестве их наследников?

— Еще когда опубликовали состав национальной сборной, я выразил мнение: сильнее этих защитников в России нет. Поэтому именно они должны играть в сборной. Отказываются они, не отказываются — что за разговоры, это же национальная сборная! Возрастные игроки, не возрастные — это домашний чемпионат мира! На нем надо показать самый высокий результат, самую лучшую игру — и должны выступать те, кто на сегодняшний день действительно сильнее. Помимо армейцев вспомним и про Денисова, который, как мне кажется, провел в «Локомотиве» один из лучших сезонов в карьере. На что мы способны без них? С лета наша сборная провела семь контрольных матчей — и все увидели уровень других игроков национальной сборной, которым надо еще расти, прибавлять в опыте и мастерстве.

— Вы всегда говорили, что на чемпионате мира-2018 задача-минимум — четвертьфинал, а в принципе надо стремиться в топ-4. А на Кубке конфедераций должна быть какая-то задача?

— Думаю, что должна быть. По-моему, я где-то слышал: президент РФС сказал, что «порвем всех». Что ж, будем ждать такого результата (улыбается).

Заодно посмотрим на ближайший резерв, который выступит на Кубке конфедераций, ведь в стране объективно есть футболисты сильнее тех, кто вызван.

На чемпионате мира должны играть сильнейшие. И лично мне странно слышать, что руководство Российского футбольного союза ставит перед сборной на предстоящем чемпионате мира следующие задачи и цели, цитирую: «В футболе невозможно гарантировать успех национальной команды. Поэтому имеет смысл обозначить следующую цель. Рост популярности футбола в России, независимо от результатов национальной команды. Объединение страны вокруг мотивированной сборной России».

Но ведь любому профессионалу известно: во все времена, всегда, способом мощнейшей пропаганды, популяризации спорта и объединения страны были высокие результаты наших спортсменов на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Мы не имеем права ставить такую задачу, как написано в так называемой Стратегии-2030. Это глупость! Чемпионат мира-2018 — национальный проект, и мы обязаны проявить и показать себя с самой лучшей стороны в плане результата. Нет сомнений, что вся инфраструктура будет выстроена, за что хочется сказать огромное спасибо государству, которое строит прекрасные стадионы, гостиницы, дороги, аэропорты, создает рабочие места. Это полностью заслуга государства. Но и результаты на новых стадионах нужно показывать хорошие. И вот это уже — задача РФС.

— Много разговоров о том, что нынешнее поколение игроков потеряло мотивацию и не горит желанием ехать в сборную.

— Для любого спортсмена, выступающего за флаг и честь национальной сборной, это по умолчанию высочайшая честь и мотивация. Даже странно, что кого-то, получается, еще нужно дополнительно мотивировать.

А нынешнему поколению футболистов и вовсе выпала величайшая честь — играть на домашнем чемпионате мира. Какая мотивация может быть выше? Сколько было в нашей стране поколений величайших, выдающихся футболистов, которые становились одними из лучших в мире и в Европе, достигали больших результатов на клубном уровне. Но им не повезло так, как этим ребятам.

Лет через сорок — пятьдесят, когда они будут уже в возрасте, то смогут рассказать своим внукам, что играли на домашнем чемпионате мира. Ребенок спросит: «И как вы сыграли, дедушка? Кого обыграли? Какое место заняли?» И что ему дед ответит? «Извини, внучок, у меня не было мотивации. Передо мной стояла цель популяризировать футбол независимо от результата». В общем, я надеюсь, что сами футболисты понимают, насколько важен ЧМ-2018, и каждый мечтает на нем выступить.

СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА ПИСАЛ ЛЫЖНИК. И КУДА МЫ НА ЛЫЖАХ ПРИКАТИМСЯ?

— Что в организации минувшего чемпионата России вызвало у вас раздражение?

— Самое главное — наш чемпионат далек от совершенства, потому что он несмотрибелен, недружелюбен к своим болельщикам и зрителям. Смешно, когда «Локомотив» играет с «Крыльями» в Уфе, а «Томь» проводит домашние встречи в Ростове и в Москве. Это же дикость. О какой посещаемости, о каком зрительском интересе тут можно говорит? Большая недоработка. Есть комиссии, которые проверяют готовность клубов и стадионов к чемпионату. В регламенте должно быть прописано, что за неготовность арены к началу чемпионата команде засчитывается техническое поражение 0:3, а переносы возможны только в случае, условно говоря, стихийного бедствия и не на другой стадион, а на более поздний срок. Я вас уверяю: как только один клуб будет жестко наказан, все остальные сразу возьмутся за ум.

Второе — это судейство. Порой оно было просто безобразным. Причем вот что удивительно: когда мы увидели принципиальное судейство Еськова в матче «Зенит» — «Урал», на него обрушилась критика, хотя он принимал абсолютно верные решения. А когда другие рефери портили матчи и полностью меняли ход игры, им никто и слова не сказал. Сам стиль российского судейства нуждается в переосмыслении. Арбитры постоянными свистками снижают темп игры, не дают вести единоборства, лишают футболистов азарта. Откровенную грубость надо пресекать, но зрителям нравится, когда команды могут вести борьбу. От болельщиков энергетика должна передаваться на поле — так и создается настоящий футбольный праздник.

Третье — это финансирование клубов. На примере «Томи» все в очередной раз увидели, что нынешний путь, когда многие команды кормятся из региональных бюджетов, ведет в никуда. Еще в прошлом году Президент России дал четкое понятие по поводу финансирования профессиональных клубов. Оно должно осуществляться за счет частных инвестиций или частно-государственных компаний.

Четвертое — отсутствие улучшения качества игры. Качество футбола, наоборот, ухудшилось — об этом я уже говорил выше. Но мы же с вами слышали, что согласно некой стратегии, которую практически никто толком и не видел, все у нас в футболе будет хорошо в 2030 году. Даже Нострадамус не смог бы дать такое предсказание. Но давайте поверим Российскому футбольному союзу.

— После президентского совета по спорту в Краснодаре вновь поднят вопрос, что делать с легионерами в футболе. Взять и отменить?

Вопрос с легионерами нужно рассматривать не отдельно, а в комплексе с остальными проблемами. Всему российскому футболу необходимы реформы. Но их никто не проводит! Потому мы и приплыли туда, где сейчас находимся.

Когда Россия в 2010 году в Цюрихе получила право провести ЧМ-2018, уже на следующий день должен был быть готов четкий план развития футбола и достижения результатов на годы вперед! Я, конечно, утрирую. Но ведь с тех пор прошло семь лет — и никто палец о палец не ударил для того, чтобы к 2018 году мы подошли в оптимальном состоянии в плане спортивных результатов.