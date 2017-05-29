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29 мая 2017, 2:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Акинфеев в 9-й раз признан вратарём года по версии журнала «Огонёк»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев получил приз журнала «Огонек» «Вратарь года имени Льва Яшина», сообщается на сайте издания.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев получил приз журнала Огонек Вратарь года имени Льва <span class=error>Яшина</span> сообщается на сайте издания. Увеличить
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Обладателя награды определило голосование читателей, редакции журнала и экспертов. Акинфеев стал вратарем года в 9-й раз.

Акинфеев в чемпионате-2016/17 обновил личный рекорд по количеству сухих матчей в одном сезоне РФПЛ. Вратарь ЦСКА не пропустил в 19 играх, вплотную подобравшись к рекорду бывшего вратаря «Локомотива» Сергея Овчинникова, который в 2002 году провёл 20 сухих матчей, включая «золотой».

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