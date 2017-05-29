Акинфеев в 9-й раз признан вратарём года по версии журнала «Огонёк»

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Обладателя награды определило голосование читателей, редакции журнала и экспертов. Акинфеев стал вратарем года в 9-й раз.

Акинфеев в чемпионате-2016/17 обновил личный рекорд по количеству сухих матчей в одном сезоне РФПЛ. Вратарь ЦСКА не пропустил в 19 играх, вплотную подобравшись к рекорду бывшего вратаря «Локомотива» Сергея Овчинникова, который в 2002 году провёл 20 сухих матчей, включая «золотой».