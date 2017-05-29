Почему «Зенит» избавился от Луческу
В воскресенье клуб из Петербурга отправил 71-летнего румынского тренера в отставку. Подводим итоги его работы, в которых минусы явно перевешивают плюсы.
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ЧЕМ ПОМОГ
1. КУПИЛ ЛУНЕВА
Питерская трансферная кампания в минувшем году была очень странной. Поначалу прекрасно выглядел Жулиану, но по итогам сезона его трудно назвать лучшим в команде. Зимой в «Зенит» пришло несколько футболистов, которых пока тоже никто не «распробовал». Исключение — Лунев.
2. ВЫИГРАЛ СУПЕРКУБОК
Начал Луческу за здравие — первый же официальный матч под его руководством принес «Зениту» трофей. Причем в схватке за Суперкубок
ЧТО ДЕЛАЛ НЕ ТАК
1. НЕ ПОСТАВИЛ ИГРУ
Все остальное Луческу делал или неправильно, или не лучше своего предшественника Андре
2. НЫЛ
Но это еще ерунда. Игровые проблемы — не самая страшная беда «Зенита» Луческу. Главное, что он позволял себе вольности на
3. ИСПОРТИЛ ОТНОШЕНИЯ С ИГРОКАМИ
Футболисты и Луческу могут бесконечно утверждать, что никаких конфликтов между ними не было. Но, очевидно, что это всего лишь попытка не выносить сор из избы. Но сор этот все равно оказывался достоянием общественности, когда, к примеру, Шатов в
4. ИСПОРТИЛ ОТНОШЕНИЯ С ПРЕССОЙ
Луческу никогда не был мишенью журналистов. Но румыну чудилось, что пресса настроена против него и однажды даже обвинил СМИ в плохих результатах «Зенита». «Лучшая» его цитата: «Понимаю, когда плохо о клубе пишут московские журналисты, но не питерские». То есть, румын просто не допускал, что пресса может быть объективной. Даже местная. И, уходя с
5. ИСПОРТИЛ ОТНОШЕНИЯ С ФЕДЕРАЦИЕЙ
Под конец сезона Луческу вспомнил и про главу РФС. «Некорректными были высказывания президента федерации после игры (со «Спартаком» в первом круге. — Прим. «СЭ»). Такое ощущение, что он дал знак против «Зенита», —
6. ИСПОРТИЛ РЕПУТАЦИЮ КЛУБА
Почти все вышеприведенные факторы влияли на главное — Луческу медленно, но уверенно рыл себе яму. Все эти, скажем мягко, спорные высказывания били не только по репутации румына, но и по клубу. Луческу этого не понимал. В «Шахтере» у него был полный
Гоша ЧЕРНОВ
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