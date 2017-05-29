Почему «Зенит» избавился от Луческу

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ЧЕМ ПОМОГ

1. КУПИЛ ЛУНЕВА

Питерская трансферная кампания в минувшем году была очень странной. Поначалу прекрасно выглядел Жулиану, но по итогам сезона его трудно назвать лучшим в команде. Зимой в «Зенит» пришло несколько футболистов, которых пока тоже никто не «распробовал». Исключение — Лунев. Экс-вратарь «Уфы» быстро вытеснил из состава Лодыгина и полгода провел на высоком уровне. Однако даже этот трансфер сложно записать в полноценный плюс Луческу, потому что не факт, что покупка голкипера — инициатива румына.

2. ВЫИГРАЛ СУПЕРКУБОК

Начал Луческу за здравие — первый же официальный матч под его руководством принес «Зениту» трофей. Причем в схватке за Суперкубок сине-бело-голубые победили не кого-нибудь, а ЦСКА — еще с Еременко в составе. Да, этот титул и так остался для питерцев единственным за год, но в истории клуба он останется навсегда.

ЧТО ДЕЛАЛ НЕ ТАК

1. НЕ ПОСТАВИЛ ИГРУ

Все остальное Луческу делал или неправильно, или не лучше своего предшественника Андре Виллаш-Боаша. Команда не стала играть зрелищнее (хотя Луческу говорил, что акцент будет сделан на атакующий футбол) и забила за чемпионат на 11 голов меньше, чем год назад. А ведь при португальце «Зенит» исповедовал контратакующий футбол.

2. НЫЛ

Но это еще ерунда. Игровые проблемы — не самая страшная беда «Зенита» Луческу. Главное, что он позволял себе вольности на пресс-конференциях и постоянно говорил непопулярные вещи. Спартаковские фанаты на одном из матчей даже вывесили баннер «В Питере — ныть». И все понимают, к кому он относился.

3. ИСПОРТИЛ ОТНОШЕНИЯ С ИГРОКАМИ

Футболисты и Луческу могут бесконечно утверждать, что никаких конфликтов между ними не было. Но, очевидно, что это всего лишь попытка не выносить сор из избы. Но сор этот все равно оказывался достоянием общественности, когда, к примеру, Шатов в микст-зоне после встречи с «Анжи» бросил на ходу: «Нашему тренеру и без нас хорошо».

4. ИСПОРТИЛ ОТНОШЕНИЯ С ПРЕССОЙ

Луческу никогда не был мишенью журналистов. Но румыну чудилось, что пресса настроена против него и однажды даже обвинил СМИ в плохих результатах «Зенита». «Лучшая» его цитата: «Понимаю, когда плохо о клубе пишут московские журналисты, но не питерские». То есть, румын просто не допускал, что пресса может быть объективной. Даже местная. И, уходя с пресс-конференции по окончании последней домашней встречи, назвал журналистов тупыми. Спасибо.

5. ИСПОРТИЛ ОТНОШЕНИЯ С ФЕДЕРАЦИЕЙ

Под конец сезона Луческу вспомнил и про главу РФС. «Некорректными были высказывания президента федерации после игры (со «Спартаком» в первом круге. — Прим. «СЭ»). Такое ощущение, что он дал знак против «Зенита», — зачем-то сказал Луческу. Это уже походило на агонию и те слова тренера наверняка повлияли на его судьбу.

6. ИСПОРТИЛ РЕПУТАЦИЮ КЛУБА

Почти все вышеприведенные факторы влияли на главное — Луческу медленно, но уверенно рыл себе яму. Все эти, скажем мягко, спорные высказывания били не только по репутации румына, но и по клубу. Луческу этого не понимал. В «Шахтере» у него был полный карт-бланш, он был фактически вторым человеком после Рината Ахметова. Потому мог творить и говорить все, что угодно (этим и занимался). Но в Санкт-Петербурге Луческу нельзя было так себя вести. Простите, Мистер, но вы точно забрели не туда.

Гоша ЧЕРНОВ