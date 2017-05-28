«Зенит» расторг контракт с главным тренером Луческу

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Отмечается, что решение о досрочном расторжении соглашения с 71-летним румынским специалистом принял совет директоров клуба. Контракт тренера был рассчитан до конца следующего сезона.

«ФК “Зенит” благодарит Мирчу Луческу и его тренерский штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.