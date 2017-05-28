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28 мая 2017, 20:40 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Зенит» расторг контракт с главным тренером Луческу

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» расторг контракт с главным тренером Мирчей Луческу. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

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Отмечается, что решение о досрочном расторжении соглашения с 71-летним румынским специалистом принял совет директоров клуба. Контракт тренера был рассчитан до конца следующего сезона.

«ФК “Зенит” благодарит Мирчу Луческу и его тренерский штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Луческу возглавил «Зенит» 24 мая 2016 года. Клуб под его руководством стал обладателем Суперкубка России и бронзовым призером первенства страны. В прошедшем сезоне «Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы, где на стадии 1/16 финала уступил бельгийскому «Андерлехту».

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