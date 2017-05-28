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28 мая 2017, 21:21 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Арсенал» сохранил место в РФПЛ, «Енисей» следующий сезон проведет в ФНЛ

МОСКВА, 28 мая — Р-Спорт. Футболисты тульского «Арсенала», занявшие по итогам минувшего сезона 14-е место в чемпионате России, обыграли «Енисей» из Красноярска (3-е место в первенстве ФНЛ) в стыковых матчах за право выступать в РФПЛ.

Футболисты тульского Арсенала занявшие по итогам минувшего сезона 14-е место в чемпионате России обыграли Енисей из Красноярска (3-е место в первенстве ФНЛ) в стыковых матчах за право выступать в РФПЛ. Увеличить
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Ответный матч, прошедший в воскресенье в Туле, завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Игорь Шевченко, отличившийся на 29-й минуте. В первой встрече в Красноярске победу со счетом 2:1 праздновал «Енисей». «Арсенал» вышел победителем серии за счет гола на чужом поле и в следующем сезоне вновь выступит в РФПЛ, а «Енисей» опять сыграет в ФНЛ.

Ранее в воскресенье завершилась другая серия стыковых матчей. По ее итогам «СКА-Хабаровск» из ФНЛ обыграл «Оренбург». Хабаровчане в сезоне-2017/18 будут выступать в РФПЛ, а «Оренбург» — в ФНЛ.

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