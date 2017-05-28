Минимальный результат, дорого. Какого тренера ждут в «Зените»
Подробно о Роберто Манчини, с которым «Зенит» ведёт переговоры.
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Роберто Манчини опять связывают с «Зенитом». Согласно источникам «Чемпионата», на этот раз всё довольно серьёзно: в услугах итальянца заинтересован Сергей Фурсенко, и Манчини — номер один в
Характер: конфликты неизбежны
Независимый характер итальянца сложно отрицать. Его работа традиционно сопровождается конфликтами в раздевалке — тем не менее это не мешает результатам. Манчини не говорит об этом напрямую, но явно не против (как Моуринью, например) спровоцировать небольшое возмущение, чтобы растормошить коллектив. На последнем месте работы, в «Интере», он не стеснялся критиковать собственных футболистов в прессе. Доставалось Мауро Икарди и Жоффрею Кондогбиа. Спорный метод, но болельщикам «Зенита» знаком. Мирча Луческу одобрит.
Иногда Роберто принимает эмоциональные решения, которые затем приходится отменять. Некоторые из них имели резонанс. В апреле 2008 года он подал заявление об отставке из «Интера» и устроил ссору с Массимо Моратти в прессе, после чего как ни в чём не бывало доработал сезон до конца. В октябре 2011-го Манчини отправил Карлоса Тевеса в дубль «Манчестер Сити» и заявил: «Пока я здесь, Тевес не будет играть». Разумеется, Тевес потом играл и забивал.
Скандалы и треш
Манчини очень любит английскую
«Если в Италии быть настоящим мужчиной — это значит быть таким, как Сарри, то лучше я буду геем», — заявил тренер «Интера», плейбой с личной
Стиль работы
«Мне нравится счёт 1:0. Если ты не пропустил, а в атаке у тебя
Ещё Манчини один из тех консервативных специалистов, которые любят играть с классическим опорником-«собакой». В «Интере» Гари Медель при нём стал
Манчини — сторонник жёсткого распределения ролей на поле. Ему нужны не универсалы, а футболисты, которые делают пусть
Если в обороне Роберто выстраивает систему и требует от игроков полного соответствия, то в атаке многое строится на импровизации. Отсюда репутация тренера-шопоголика: в командах Манчини голы, как правило, зависят от фантазии и техники исполнителей. Кстати, это роднит итальянца с Жозе Моуринью. В тактической книге, посвящённой оборонительной игре команды португальца, упоминается дисбаланс между обороной и атакой: это разница между «всё должно быть продумано до мелочей» и «надо купить звёзд, и пусть
Кстати, новой команде Манчини стоит заранее приготовиться к большому количеству мелких мышечных травм. Он привык перегружать игроков в тренажёрном зале и готов выпускать на поле не восстановившихся футболистов в важных матчах. Златан Ибрагимович вспоминает, как Роберто требовал, чтобы швед вышел в финале Кубка, когда накануне он едва мог ступить на ногу — так болело колено. И, кстати, Златан не осуждает методы тренера: «Он хочет побеждать».
Деньги и трансферы
Репутацию шопоголика Манчини заработал добросовестным трудом, жалобами на отсутствие нужных футболистов, а также фантастическим умением договариваться со звёздами лично, в обход клубов. На самом деле его склонность много тратить имеет два объяснения.
Первое — тактика, в которой в атаке всё решает индивидуальное мастерство. Златан Ибрагимович, Адриано, Карлос Тевес, Давид Сильва, Яя Туре — когда у Манчини нет игроков, которые могут придумать гол из ничего, его команды выглядят предсказуемо и временами беспомощно. Итак, статья расходов номер один — игрок, который сделает результат. Если на этом сэкономить, результат может разочаровать. Пример — тот же «Интер», который взял в аренду Стефана Йоветича. Казалось, что это дёшево и сердито, а оказалось просто дёшево.
Другая статья расходов идёт на «менталитет победителя». Манчини в
Результат
Скандалы в СМИ, конфликты с руководством и в раздевалке, завышенная самооценка, дорогой контракт (с 2005 года Манчини был самым высокооплачиваемым тренером везде, где работал)… Зачем всё это? Дело в том, что если базовые требования итальянца удовлетворены, то по факту он добивается результата. Выполняет
Он сделал «Интер» чемпионом впервые за 17 лет. Критики скажут: конечно, в Серии А без «Ювентуса»! Сделал «Манчестер Сити» чемпионом впервые за 44 года. Критики скажут: повезло, забили на третьей добавленной минуте. Его второй приход в экономящий и слабый «Интер» закончился противоречиво: расторжением контракта
Есть победы, а есть моменты, которые болельщики запоминают навсегда. Такие, как победа 6:1 на «Олд Траффорд», или выигранный Суперкубок Италии после 0:3, или даже недавнее поражение «Ювентуса» в Кубке: «Интер» проиграл первый матч 0:3, выиграл ответный со счётом 3:0 и пропустил туринцев только по пенальти. Команда Манчини может плохо играть в футбол, но у неё есть характер.
Чего ждать от Манчини в России
Российская
Если приглашать итальянца в «Зенит», то уж точно не для того, чтобы ставить ему жёсткие ограничения по составу и трансферному бюджету. Опыт «Галатасарая» и недавнего «Интера» показывает, что это непродуктивно. «Местные футболисты», «талантливая молодёжь», «вводить в состав воспитанников», — скорее всего, Манчини в ответ вежливо улыбнётся и попросит перевести ещё раз. Но если купить ему звезду в нападение и хотя бы одного тафгая, а также решить проблему с газоном на «Крестовском» (интересно, что труднее?) — то перспективы есть.
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