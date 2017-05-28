Футболист ЦСКА Фернандес успешно перенес операцию в связи с травмой носа
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Марио Фернандес успешно перенес операцию, связанную с травмой носа. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
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Видимо, что-то случилось...
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Операция прошла в одной из клиник
Фернандес вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций, однако
«Операцию проводил Жозе Давантел, считающийся лучшим в Бразилии специалистом по вопросам, связанным с повреждениями носа. Операция прошла успешно, и уже в воскресенье вечером Марио могут отпустить из клиники домой, где он продолжит восстанавливаться», — говорится в сообщении.
Отмечается, что о сроках восстановления защитника будет сообщено дополнительно.
Уроженец Бразилии Фернандес получил гражданство РФ летом 2016 года. В июне истекает срок, после которого, согласно правилам Международной федерации футбола, защитник может начать выступать за российскую сборную.
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