«СКА-Хабаровск» по пенальти обыграл «Оренбург» и вышел в РФПЛ
В ответном переходном матче за право участвовать в российской
Премьер-Лиге «Оренбург» принимал на своём поле «СКА-Хабаровск».
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Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 0:0.
Первый матч команды также завершили вничью 0:0. Таким образом, после безголевой ничьей в дополнительное время победитель противостояния выявлялся в серии пенальти, в которой удачливее оказались хабаровчане — 5:3.
«Оренбург» в минувшем сезоне российской
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