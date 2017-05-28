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28 мая 2017, 17:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«СКА-Хабаровск» по пенальти обыграл «Оренбург» и вышел в РФПЛ

В ответном переходном матче за право участвовать в российской Премьер-Лиге «Оренбург» принимал на своём поле «СКА-Хабаровск».

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Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 0:0.

Первый матч команды также завершили вничью 0:0. Таким образом, после безголевой ничьей в дополнительное время победитель противостояния выявлялся в серии пенальти, в которой удачливее оказались хабаровчане — 5:3.

«Оренбург» в минувшем сезоне российской Премьер-Лиге оказался на 13-й строчке в итоговой турнирной таблице, а «СКА-Хабаровск» финишировал на четвёртом месте в таблице ФНЛ.

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