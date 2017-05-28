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28 мая 2017, 16:44 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Первый раунд переговоров «Зенита» с Манчини прошёл успешно

«Зенит» начал переговоры с бывшим главным тренером «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини.

Зенит начал переговоры с бывшим главным тренером <span class=error>Интера</span> и Манчестер Сити <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span>. Увеличить
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Первый раунд переговоров между сторонами прошёл успешно, пишет Сalciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что новый президент «Зенита» Сергей Фурсенко в настоящее время находится в Европе, где в четверг, 25 мая, предложил Манчини стать главным тренером петербургской команды. Итальянский специалист не отказал «Зениту», но в то же время признался, что у него есть другие предложения от европейских команд, включая вариант с «ПСЖ».

Последним местом работы Манчини был «Интер», с которым он расстался в августе 2016 года. Роберто также работал в «Галатасарае», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентине». В числе прочего выигрывал с «Интером» чемпионат Италии (2005/06, 2006/07, 2007/08), а с «Манчестер Сити» побеждал в чемпионате Англии (2011/12).

«Зенит» провёл прошлый сезон под руководством румынского тренера Мирчи Луческу, команда заняла в РФПЛ третье место.

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