Сергей Фурсенко: Трансферная кампания «Зенита» будет агрессивной

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У КЛУБА НОВАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ

— Вы вернулись в «Зенит» спустя девять лет. Какие цели перед вами поставлены?

— Сейчас пред нами стоит задача выйти на передовые роли в российском и европейском футболе. Как вы знаете, я сам сторонник того, чтобы задавать самые высокие планки и стремиться их покорять. И если этими идеями проникнется большое количество людей в клубе, в Санкт-Петербурге, в России вероятность достижения результата будет максимальной.

— На сайте «Зенита» очень витиеватая формулировка, в которой сказано, что вы «до завершения корпоративных процедур будете исполнять функции генерального директора клуба». Как это понимать? И что произойдет после завершения корпоративных процедур?

— Решением совета директоров схема управления «Зенита» изменится. Будет введена новая должность — Председатель правления-Президент, которую я после завершения корпоративных процедур, буду занимать. Сейчас я на позиции генерального директора «Зенита».

— Чем будет заниматься Максим Митрофанов?

— Максим — человек, много сделавший для «Зенита». Я в пятницу был в клубе и могу сказать, что все организационные дела в нем устроены по высшему европейскому разряду. Собрана профессиональная команда менеджеров. Во многом это заслуга Максима, поэтому терять его не хотелось бы. Боец свое место в строю найдет. Скорее всего, он займется очень важной на сегодняшний момент задачей — раскруткой стадиона «Газпром-Арена». От этого зависит финансовая стабильность «Зенита».

— Как с вашим приходом изменятся функции Александра Дюкова? Он же остается в совете директоров «Зенита»?

— Конечно, остается. Александр Валерьевич является Председателем совета директоров клуба. Это главная структура, которая определяет стратегию развития и обеспечивает финансирование. Опыт у него колоссальный. Кроме того, он беззаветно предан футболу.

— В таком случае, можете схематично пояснить новую систему управления «Зенитом». Кто кому подчиняется?

— Вертикаль исполнительной власти возглавляю я. А законодательную власть, естественно, представляет совет директоров.

СУДЬБУ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА РЕШИТ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

— Вопрос, который всех беспокоит. Что будет с главным тренером?

— С главным тренером все будет хорошо.

— Тогда спрошу прямо: Мирча Луческу остается в «Зените»?

— Это вопрос к совету директоров.

— Хотелось бы услышать ваше мнение.

— У меня на все вопросы есть собственное мнение. Но озвучивать его сейчас я не стану.

— Уже скоро наступит время предсезонных сборов и трансферов. Кто-то их должен планировать. Существует ли какой-то дед-лайн, когда должна наступить ясность с главным тренером?

— Решение по этому поводу принимает совет директоров. Как он решит, так и будет.

— В последнее время вы часто смотрели с трибуны матчи «Зенита». Какое впечатление на вас, как на болельщика, производила игра команды?

— Сложно говорить с позиции болельщика. Если ты какое-то время был тесно связан с футболом, то уже не можешь смотреть на матч глазами простого зрителя. Ты уже понимаешь механизмы, которые действуют внутри команды. Естественно, надо улучшать качество игры. Мне кажется, надо позаботиться и об атмосфере в коллективе. И над этим мы будем активно работать.

— На ваш взгляд, в чем основные причины того, что «Зенит» второй год подряд не попадает в Лигу чемпионов?

— Все причины лежат непосредственно внутри клуба. Но я не хочу сейчас говорить о прошлом. Давайте лучше о будущем. Если ты хочешь побеждать, то должен побеждать за явным преимуществом. Мы к этому и будем стремиться.

100-ПРОЦЕНТНАЯ ЗАМЕНА ЛЕГИОНЕРОВ НЕВОЗМОЖНА

— Константин Сарсания уже работал с вами в «Зените». Сейчас он вновь назначен спортивным директором клуба. Я так понимаю, он будет отвечать за трансферы?

— Мы с Константином Сергеевичем долго и эффективно работали вместе. За все время совместной работы у нас не было ни одной трансфертной ошибки. С моей точки зрения — Сарсания самый сильный специалист в этой области в России. Плюс он отличается тем, что он не агент, а человек высокой футбольной эрудиции, который понимает суть работы спортивного директора.

— Клуб покинули Халк, Гарай, Витсель. В то же время пришли Молло, Эрнани, Цаллагов… Эти игроки соответствуют уровню и амбициям «Зенита»?

— Я бы не стал никого сравнивать. Сегодня мы должны смотреть только вперед, должны выстроить игру команды с центра поля по кирпичикам. И подбирать футболистов точечно, на определенные позиции, усиливая конкретные линии. Сейчас ведется дискуссия вокруг легионеров. Даже на Совете по спорту эта тема поднималась. С моей точки зрения, 100-процентная замена легионеров на сегодняшний момент невозможна. Это может развалить весь российский футбол. Но подход к покупке легионеров должен быть простой и понятный всем: иностранец обязан быть сильнее, чем россияне, которые находятся в клубе.

КОКОРИНА НЕОБХОДИМО НАПРАВЛЯТЬ

— Как клуб будет себя вести в ближайшее межсезонье на трансфертном рынке?

— Агрессивно.

— То есть нам ждать громких трансферов?

— Не знаю, насколько громких, но они точно будут эффективными.

— Вы считаете нынешний состав «Зенита» сильнее состава «Спартака»?

— Я считаю, наш состав надо усиливать.

— Не могу не спросить про Александра Кокорина. Спортивный аспект, конечно, должен оценивать главный тренер. Но есть и репутационные моменты. Скажите, вас, как руководителя «Зенита», это не беспокоит? Имидж клуба не страдает из-за Кокорина?

— Кокорин — один из самых талантливых футболистов России. С точки зрения бытовых вещей с ним просто надо немножко поработать. Молодой парень не всегда выбирает правильные решения. Важно направлять его. Этим должен заниматься клуб. Мы отвечаем за всех игроков, которые находятся в команде. Это и наша недоработка.

Но если говорить глобально, то уже пора перестать уделять такое большое внимание бытовым вопросам — загнать в угол можно любого. Вспомните Библию — Иисус сказал: пусть бросит камень тот, кто сам без греха.

АДВОКАТ СЕЙЧАС В СБОРНОЙ ГОЛЛАНДИИ. УСПЕХОВ ЕМУ

— В 2006-м вы пригласили в «Зенит» Дика Адвоката. И он добился впечатляющих результатов. Сейчас с ним поддерживаете отношения?

— К сожалению, связь потеряна. Но я к нему отношусь с высочайшим уважением. И считаю его очень сильным тренером. Особенно применительно к нашей действительности. Человек высокопрофессиональный, нацеленный на результат. Он — как бык, упирается рогами и чтобы ни происходило делает свое дело. По мне, Адвокат — это оптимальный иностранный тренер, который мог бы появиться на наших футбольных просторах.

— Он недавно возглавил сборную Голландии. А если бы Адвокат был свободен, вы бы к нему обратились?

— Для меня не существует сослагательного наклонения. Он сейчас работает с командой Голландии. Давайте пожелаем ему успехов.

— Не могу не спросить про стадион…

— Стадион чисто футбольный, удобный для футболистов и зрителей. Если же говорить о недоработках, так их надо устранять. Ну, послушайте, в каждом деле есть сложности, особенно на начальном этапе. Трудности надо преодолевать. Что мы и будем делать совместно с городскими властями. Вспомните финал Лиги чемпионов в Лужниках — тогда тоже застилалось новое поле и из-за того, что оно не до конца прижилось, Терри промахнулся с 11-метровой отметки.

«ЗЕНИТ» БУДЕТ ИГРАТЬ ЗРЕЛИЩНО

— Петербург очень болезненно реагирует на последние неудачи «Зенита». Особенно на фоне чемпионства «Спартака». Может, вы хотите обратиться к болельщикам, что-то им сказать или пообещать?

— Не стоит нас ни с кем сравнивать. Мы — самодостаточный клуб. А болельщикам скажу только одно: команда играет для вас, вы — наш основной приоритет. Для нас самое главное — мнение наших поклонников. Поэтому вся работа будет заточена под это. Второй важный аспект: суть футбола — зрелищность. Даже если ты проигрываешь, но играешь красиво и достойно, ни один зритель тебя не осудит. Поэтому мы будем ориентироваться на болельщиков и зрелищный футбол.

— Как вы относитесь к проекту «Зенит-2»?

— Положительно. Вторые команды нужны, чтобы российские футболисты имели постоянную практику. Но такие клубы должны состоять из молодых. Заявка общая и молодежь сможет периодически появляться в основном составе. Но требования и к игрокам, и к тренерам второй команды должны быть очень высокими. Можно вспомнить опыт «Барселоны», где звезды воспитываются с самого детства и проходят все клубные уровни. Во многом этот феномен связан с селекцией и последовательной работай со всеми возрастами. Такую же работу надо выстраивать и в клубной системе «Зенита».

— Кстати о молодежи. В ваши времена ключевые роли в «Зените» играли воспитанники петербуржского футбола. Сейчас все по-другому. Как-то собираетесь это менять?

— Конечно. Я абсолютно уверен, что свои воспитанники должны быть в нашем клубе. И у нас для этого есть все необходимые ресурсы. Думаю, в скором времени в составе «Зенита» постепенно будут появляться представители петербуржской школы футбола.

Я НЕ ОСТАВЛЯЛ ДОЛГОВ В РФС

— Когда в 2012 году вы покинули пост президента РФС пошли разговоры, что вы оставили долг в размере 800 миллионов рублей…

— До меня тоже доходила подобная информация, но она не соответствует действительности. И сейчас я все объясню, чтобы в дальнейшем ни у кого не было желания вновь возвращаться к этому вопросу. Подготовка к чемпионату Европы материально достаточно затратное мероприятие. Было потрачено довольно много денег — сборы, контрольные матчи, перелеты, обслуживание главной команды страны. После Euro-2012 долг составлял порядка 250 миллионов рублей. Но вообще это был не долг, а кредиторская задолженность. Любому человеку, хоть немного разбирающемуся в экономике, очевидно, что кредиторская задолженность в 250 миллионов рублей при годовом бюджете организации в 2,5 миллиарда рублей — это абсолютно нормальная ситуация. Идем дальше — компания, которая помогала нам заключать спонсорские контракты, порекомендовала подписывать новых спонсоров после чемпионата Европы. И у нас уже были предварительные договоренности с рядом корпораций на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Но после того, как я ушел, этим вопросом никто не занимался. И не сложно представить, сколько каждый месяц при таком бюджете набегает задолженности. Кроме того, новое руководство РФС построило свою работу со СМИ на базе негатива. Те рекламодатели, которые готовы были заключить контракты, не стали этого делать. А те, которые уже имели договор с футбольным союзом, разорвали с ним отношения. А кредиторская задолженность в это время продолжала накапливаться. При этом хочу отдельно отметить, что банк, который нам помогал, предоставлял кредитные ресурсы на льготных условиях с процентом гораздо более низким, чем среднестатистический по рынку.

— В конце хотелось бы поговорим о вас. Вы создали чемпионский «Зенит"-2007, который выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Но весной 2008-го вы покинули клуб. Напомните, почему так произошло?

— Давайте не будем говорить о прошлом.

— И тем не менее — вы выпали из информационного поля в 2012 году. Пять лет прошло. Чем вы занимались?

— Я работал в системе «Газпрома». Следил за футболом. Человек, который приходит в футбол, уже никогда не сможет из него уйти. Потому что это страсть, это любовь, это азарт. Одним словом — жизнь. А что еще надо?