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28 мая 2017, 14:41 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Агент: Главный тренер «Зенита» Луческу не намерен покидать команду

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Мирча Луческу намерен доработать контракт, срок которого истекает по окончании следующего сезона. Об этом ТАСС сообщил агент румынского специалиста Аркадий Запорожану.

Ранее сообщалось что новый президент Зенита Сергей <span class=error>Фурсенко</span> предложил возглавить команду итальянскому специалисту <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span>. Увеличить
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Ранее портал Championat сообщал о том, что новый президент «Зенита» Сергей Фурсенко, который временно исполняет обязанности генерального директора, 25 мая предложил возглавить команду итальянскому специалисту Роберто Манчини.

«У “Зенита” появился новый спортивный директор, который будет общаться с прессой, лучше все вопросы переадресовать ему. Я думаю, что перестановки, которые произошли в клубе, пойдут на пользу, в том числе и общению с прессой. У Луческу еще год контракта, и он намерен его доработать», — сказал Запорожану.

Луческу подписал двухлетний контракт с «Зенитом» в мае 2016 года. В субботу спортивным директором «Зенита» был назначен Константин Сарсания. Ранее он занимал данный пост с 2006 по 2007 год.

«Зенит» занял третье место в чемпионате России сезона-2016/17, не сумев выйти в Лигу чемпионов.

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