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28 мая 2017, 13:26 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

СМИ: «Спартак» купит лучшего бомбадира чемпионата Австрии

Нападающий «Аустрии» Оларенваджу Кайоде продолжит карьеру в «Спартаке», утверждает owngoalnigerua.com.

Нападающий <span class=error>Аустрии</span> Оларенваджу <span class=error>Кайоде</span> продолжит карьеру в Спартаке Увеличить
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24-летний нападающий сборной Нигерии выступает в составе венского клуба с 2015 года. В текущем сезоне на его счету 17 голов в 33 матчах чемпионата Австрии, за тур до конца турнира он лидирует в бомбардирской гонке.

«Когда он присоединится к “Спартаку” — вопрос времени. Он согласился на переход и сейчас обсуждает детали сделки. В начале следующей недели об этом объявят официально», — подтвердил информацию представитель футболиста, имя которого не разглашается.

Оларенваджу Кайоде ранее также выступал в составе «Маккаби» из Нетании и «Люцерна». В последние четыре сезона он регулярно забивает не меньше 10 голов в чемпионатах Израиля и Австрии.

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