СМИ: «Спартак» купит лучшего бомбадира чемпионата Австрии

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24-летний нападающий сборной Нигерии выступает в составе венского клуба с 2015 года. В текущем сезоне на его счету 17 голов в 33 матчах чемпионата Австрии, за тур до конца турнира он лидирует в бомбардирской гонке.

«Когда он присоединится к “Спартаку” — вопрос времени. Он согласился на переход и сейчас обсуждает детали сделки. В начале следующей недели об этом объявят официально», — подтвердил информацию представитель футболиста, имя которого не разглашается.

Оларенваджу Кайоде ранее также выступал в составе «Маккаби» из Нетании и «Люцерна». В последние четыре сезона он регулярно забивает не меньше 10 голов в чемпионатах Израиля и Австрии.