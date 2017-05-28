СМИ: «Спартак» купит лучшего бомбадира чемпионата Австрии
Нападающий «Аустрии» Оларенваджу Кайоде продолжит карьеру в «Спартаке», утверждает owngoalnigerua.com.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
24-летний нападающий сборной Нигерии выступает в составе венского клуба с 2015 года. В текущем сезоне на его счету 17 голов в 33 матчах чемпионата Австрии, за тур до конца турнира он лидирует в бомбардирской гонке.
«Когда он присоединится к “Спартаку” — вопрос времени. Он согласился на переход и сейчас обсуждает детали сделки. В начале следующей недели об этом объявят официально», — подтвердил информацию представитель футболиста, имя которого не разглашается.
Оларенваджу Кайоде ранее также выступал в составе «Маккаби» из Нетании и «Люцерна». В последние четыре сезона он регулярно забивает не меньше 10 голов в чемпионатах Израиля и Австрии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter