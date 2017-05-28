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В ходе чемпионата дважды менялось руководство департамента судейства и инспектирования. На смену Валентину Иванову, уволившемуся после матча «Зенит» — «Спартак» (4:2), на время пришел Алексей Николаев. Между прочим, действующий арбитр. Не успел он толком осмотреться, как главой ДСИ стал Андрей Будогосский.

С ним в судейско-инспекторский корпус пришли реформы. Поменялся кадровый состав руководства, изменилась система оплаты труда судей, появилась контрольно-квалификационная комиссия, чье мнение теперь влияет на оценки арбитров и соответственно на суммы их гонораров.

На первый план (особенно в весенней части чемпионата) вышли рефери Евгений Турбин и Владимир Сельдяков. Первый судил 15 матчей премьер-лиги, чего ранее в рамках одного сезона с ним никогда не случалось. А рефери из Балашихи вообще взял с места в карьер — судья с небольшим до того опытом в этом чемпионате выходил на поле в роли главного 17 (!) раз. Несмотря на ошибки, просчеты и скандалы.

А вот некоторые из их куда более опытных коллег не смогли доработать до конца турнира. Досрочно завершили сезон Виталий Мешков, Сергей Иванов, Алексей Еськов. В дальнейшем кто-то из них, а может, и все трое какое-то время будут судить только игры первого дивизиона. Наверное, понизят в ранге и Алексея Сухого. Непонятно, продолжит ли карьеру многоопытный Алексей Николаев, за плечами которого 215 матчей премьер-лиги (больше только у Юрия Баскакова — 225).

Споров вокруг судейства хватало. Немалый процент — матчи с участием «Спартака» и «Зенита». Вспоминаем наиболее громкие случаи.

ВИЛКОВ ВЫВЕДЕТ СБОРНУЮ РОССИИ В ФИНАЛ!

5-й тур. 27 августа. Томь — ЦСКА — 0:1.

На 90+2-й минуте матча арбитр Михаил Вилков не назначил пенальти в ворота гостей. Страндберг сбил Чуперку, едва вбежавшего в штрафную площадь, но избежал какого-либо наказания. Вилков продолжил встречу, а после финального свистка некоторое время выслушивал устные претензии главного тренера «Томи».

«В эпизоде с участием Чуперки, уверен, пенальти был даже не на 100 процентов, а на 120. Прекрасно видел, как футболист ЦСКА сыграл в опорную ногу. Но у нас есть судейская элита, которую никак не наказывают, которая просто слушает — и идет дальше. Думаю, если ситуация оказалась бы зеркальной, то человека отстранили бы как минимум на месяц. А так… — сожалел после игры главный тренер “Томи” Валерий Петраков. — Если бы отечественные арбитры работали на Euro на играх россиян — точно до финала дошли бы! Вот сейчас наступит перерыв на матчи национальной команды. И Вилкова надо обязательно послать судить — тогда наша сборная обязательно победит».

После этой ошибки Вилков пропустил два тура чемпионата.

НИКОЛАЕВ НЕ НАЗНАЧИЛ ЧЕТЫРЕ ПЕНАЛЬТИ

6-й тур. 11 сентября. Спартак — Локомотив — 1:0.

По числу серьезных судейских ошибок этот матч должен был стать едва ли не самым скандальным. Но футболисты, тренеры и функционеры воздержались от громкой критики арбитра. О причинах можно только гадать.

Между тем Алексей Николаев трижды (!) не дал пенальти в ворота спартаковцев. На 11-й минуте он не заметил, как Зобнин руками завалил в штрафной Майкона. На 40-й минуте судья не определил фол Боккетти, который тоже использовал руки в борьбе с Чорлукой, не дав сопернику добежать до мяча. А на 70-й Кутепов рукой, находившейся в неестественном положении, отразил удар Миранчука. Спустя пять минут Николаев ошибся в четвертый раз, не наказав 11-метровым Миранчука, сбившего Промеса.

— В предвзятость судей я не верю. Не верю в то, что они за деньги начинают кого-то прибивать. Просто если где-то дрогнули, значит, психологически слабые, где-то не справляются с давлением. Ныть — это удел слабых. Когда говоришь о судействе, уже ничего не изменишь в настоящем. Если только в будущем. Про арбитров предпочитаю не говорить. Дабы игроки не подумали, что проиграли из-за них. Если начинаешь так думать, требования к себе снижаются.

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара».

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ «СПАРТАКА»

8-й тур. 25 сентября. Спартак — Уфа — 0:1.

Во втором тайме арбитр Роман Галимов не назначил пенальти в ворота гостей после того, как их игрок Обляков в своей штрафной подбил ногу спартаковцу Зобнину, не позволив тому пробить по мячу. Красно-белые впервые в чемпионате проиграли.

«Так судят последнюю игру в своей жизни!» — в сердцах бросил после матча директор спартаковского департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг.

«Это первый матч судьи, — сказал спартаковец Денис Глушаков. — Но так, мне кажется, судят последний раз в карьере».

Позднее вердикт Галимова оценила экспертная комиссия РФС, впоследствии фактически прекратившая существование после ухода Валентина Иванова из департамента судейства и инспектирования. Он, кстати, вместе со Станиславом Сухиной и Николаем Ивановым судью поддержал, а вот Николай Левников и Тарас Безубяк проголосовали против.

ИВАНОВ УВОЛИЛ ИВАНОВА

9-й тур. 2 октября. Зенит — Спартак — 4:2.

В конце матча Сергей Иванов с подачи второго ассистента Романа Усачева серьезно ошибся, не зафиксировав фол Кришито на Промесе и не показав итальянцу вторую желтую карточку. После игры спартаковцы заявили, что арбитр в целом весь матч помогал «Зениту».

«Не стоит винить Иванова во всех голах: футболисты теряли концентрацию, голы забивали из-под нас. Но вся страна видела… Мне много написали сообщений серьезные люди: “Удивляемся, как вы два гола забили при таком судействе”. Если честно, мне стыдно за наш чемпионат», — заявил спартаковский полузащитник Денис Глушаков.

«Кто в этом матче произвел на меня наибольшее впечатление? Арбитр. С таким судейством “Зенит” может и Лигу чемпионов выиграть», — отметил экс-тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев.

«Неприятно, когда так “убивают”. Все же видели, что перед вторым пенальти было нарушение Кришито на Промесе. Он даже сам сказал… Судья специально ошибался. Но Бог все видит. Пусть судья помнит: Бог все видит!» — уверял хавбек «Спартака» Ивелин Попов.

«Московский клуб — очень хорошо организованный коллектив. Поменьше постоянных истерик — и тогда он действительно станет претендентом на титул и прямым конкурентом “Зенита”, — сказал тогда главный тренер зенитовцев Мирча Луческу. — А нынешнее поведение “Спартака” создает большие проблемы, в первую очередь для самих игроков этого клуба».

«Ну, удалили бы Кришито. Что дальше? “Спартак” что, обязательно бы забил? А чего же он раньше не забивал? И по идее еще в первом тайме нужно было удалять Глушакова: он бегал вокруг судьи и все время возмущался, кричал. Так футболисты себя не ведут», — заявил комментатор Геннадий Орлов.

Спустя несколько дней глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов, ездивший на игру в Санкт-Петербурге, написал заявление об увольнении из ДСИ.

Отметив, что Сергей Иванов правильно назначил оба 11-метровых в ворота «Спартака»: на 19-й и 86-й минутах, когда правила нарушал Ещенко.

— Судейством и людьми никто раньше не занимался по-взрослому, сейчас будет некий подход к тому, как люди станут попадать в список, какие у них знания, какие требования должны быть к ним. Работа только начинается.

Виталий МУТКО, президент РФС.

СУДЬЯ — ФОРМАЛИСТ

10-й тур. 15 октября. Спартак — Ростов — 1:0.

Арбитр Владислав Безбородов удалил Кудряшова, решив, что тот совершил серьезный фол против Зобнина, сыграв грубо и безрассудно и ударив соперника прямой ногой в область живота и руки. Опытнейший судья, который в иной ситуации мог ограничиться желтой карточкой и жестким внушением, после скандала в предыдущем туре не стал жалеть ростовчанина. При этом формально Безбородов был прав — сфоливший дал повод для удаления.

«Это судейское безобразие мы видим уже второй раз за этот сезон: один раз — в Питере, с удалением Гацкана, теперь — с удалением Кудряшова, — заявил тренер ростовчан Иван Данильянц. — А еще мне интересно, как «Спартак» уже после своего матча в Питере будет реагировать на такой произвол, но уже в свою пользу. Если, по их мнению, это нормально, значит, мы оказались не в том месте и не в то время. Мы попали под самый «раздел» после матча «Зенит» — «Спартак».

Качество работы Безбородова инспектор Сергей Анохин оценил на «отлично». Интересно, что инспектировать игру должен был Алексей Спирин, но он отравился, и его срочно заменил Анохин.

ДВА УДАЛЕНИЯ ЛАПОЧКИНА

11-й тур. 22 октября. Терек — Рубин — 3:1.

Арбитр Сергей Лапочкин допустил серьезную ошибку, удалив игрока казанцев Цакташа. А затем оставил гостей вдевятером, показав вторую желтую карточку Самбрано. В равных составах «Рубин» играл вничью, а в меньшинстве пропустил дважды и уступил.

«Мы никогда не перекладываем свои проблемы с больной головы на здоровую, и предполагали, что нашей новой команде будет непросто в чемпионате, — заявил генеральный директор “Рубина” Ильгиз Фахриев. — Но в первую очередь связывали это с игровыми вопросами. Мы долгое время молчали о судейских решениях, памятуя о том, что арбитрам свойственно ошибаться, но сейчас ситуация по отношению к “Рубину” уже похожа на лавину. Вспомним, что уже с первого тура мы столкнулись с неквалифицированными судейскими решениями, в игре с “Амкаром” крайне спорное удаление Канунникова, неназначенный пенальти на том же Максиме в игре третьего тура со “Спартаком”, затем три неназначенных Карасевым пенальти в гостевой игре против “Оренбурга”. Следом рефери не дает пенальти в ворота “Краснодара” — после нарушения на Канунникове. Но квинтэссенцией происходящего стали решения Лапочкина».

КДК рассмотрел удаление Цакташа и аннулировал красную карточку.

— Говорить, что Сухина ушел — бред. Смело можете дать мой комментарий. Я не буду молчать. Потому что с Сухиной проработал как минимум три недели. Без него не знаю, куда мы придем. Он работает 24 часа в сутки. Просматривает матчи, эпизоды. Плюет на семью, в выходные, когда можно провести время с родными, он смотрит игры. В ПФЛ, РФПЛ, ФНЛ… Отдает всего себя футболу — чтобы были судьи, чтобы все было хорошо, чтобы арбитры росли. Вот об этом скажите, а не о том, что он «покидает». Может, Сухина покидает РФС по версии Будогосского. Если он действительно объявит, что «все — он не будет со мной работать», я не скажу ни слова. Это его право. Он — новый руководитель.

Алексей НИКОЛАЕВ, судья премьер-лиги, одновременно прошлой осенью исполнявший обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС.

«ВИДИМО, КРАСНО-БЕЛЫЕ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ЧЕМПИОНАМИ»

15-й тур. 26 ноября. Терек — Спартак — 0:1.

«Это было безобразное судейство, — заявил вице-президент грозненского клуба Хайдар Алханов. — Пусть они в судейском комитете сами смотрят — обращаться, подавать протесты мы никуда не будем. Это просто мое мнение. Не утверждаю, что мы выиграли бы, если бы не действия рефери, но он не выполнял свои обязанности. Была видна симпатия к “Спартаку”. И, наверное, не только у него сейчас она есть. Видимо, красно-белые должны стать чемпионами в этом сезоне».

На наш взгляд, судья Виталий Мешков отработал на твердую «четверку», не допустив ни одной серьезной ошибки. Возможно, реакция хозяев как-то связана с тем, что на игру неожиданно приехал глава ДСИ РФС Андрей Будогосский, который, как правило, в другие города из Москвы не ездил.

— Почему «Спартак» пока не пробил ни одного пенальти. Потому что не было нарушений правил, за которые можно назначить 11-метровый штрафной удар. Так что ответ на этот вопрос лежит на поверхности.

Андрей БУДОГОССКИЙ, глава департамента судейства и инспектирования РФС.

ВИЛКОВ ОШИБОЧНО УДАЛИЛ ИГРОКА «РУБИНА» И НЕ ДАЛ КРАСНУЮ СПАРТАКОВЦУ

17-й тур. 5 декабря. Спартак — Рубин — 2:1

На 45-й минуте Михаил Вилков не удалил Промеса, угодившего рукой в лицо Бурлаку. По мнению контрольно-квалификационной комиссии, судья принял верное решение, ограничившись желтой карточкой. ККК также решила, что арбитр ошибочно не вынес предупреждение Глушакову за безрассудный фол. На наш же взгляд, за удар Жонатаса прямой ногой в область голени спартаковский полузащитник должен был получить красную карточку, а в итоге вообще обошелся без дисциплинарного наказания. На 70-й минуте Вилков ошибочно показал второй «горчичник» защитнику «Рубина» Набиуллину и удалил его. Это признали и ККК, и наши эксперты. На 79-й минуте Мельгарехо упал в штрафной площади гостей. Единоборство произошло за ее пределами, и рефери поступил правильно, не назначив пенальти. Но при этом Вилкову следовало наказать «Рубин» штрафным ударом, а М'Вила — предупреждением.

ДЕНЬ ТУРБИНА

19-й тур. 12 марта. Амкар — Зенит — 1:0

Три с лишним года арбитра Евгения Турбина не допускали к судейству игр чемпионата с участием «Зенита». Так долго аукался ему скандал с ошибочным удалением Халка в матче премьер-лиги «Волга» НН — «Зенит» (1:3) в августе 2013-го. Новое руководство департамента судейства и инспектирования, видимо, решило, что прошло достаточно времени, старое никто поминать не станет, и отправило столичного рефери в Пермь. Как показала практика, делать это все же не стоило — Турбин снова (пусть и невольно) оказался в центре скандала.

«Не хочется повторять, но придется — мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы. По мнению игроков, был чистый гол в первом тайме, был пенальти на Дзюбе во втором. Слишком часто повторяются такие ситуации. К сожалению, все против нас, — утверждал Мирча Луческу. — Был чистый пенальти в Ростове-на-Дону, в Махачкале. Можно вспомнить много матчей, когда решения трактовались не в нашу пользу. Практически все эти матчи обслуживались московскими арбитрами Все это началось после игры со “Спартаком” — после того большого шума нас начали судить совсем по-другому».

«На седьмой минуте чистый гол, мяч пересек линию полностью. Был бы он засчитан, началась бы совсем другая игра — “Амкар” перестал бы играть в десять защитников и все стало бы совсем по-другому, — полагал нападающий “Зенита” Артем Дзюба. — Вместо этого мы получили гол в свои ворота. Молчу уже о том, что судья три-четыре раза просто не указал на угловые — путал, от кого уходит мяч, и потерял все нити игры, начал теряться. Пенальти был стопроцентный — меня били и руками толкали. И тени сомнений нету. И это беспредел. Такие арбитры не должны судить. Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно “Зенит”. Это ненормально».

Перейдем к самим эпизодам и рассмотрим их в хронологическом порядке. Первый спорный момент возник на 7-й минуте, когда бригада арбитров во главе с Турбиным допустила ошибку, однако, как бы странно это не звучало, гол «Зенита» не засчитан верно. Можно обсуждать, пересек ли мяч линию ворот пермской команды, или же игрок «Зенита» Нету вынес его (зачем-то!) с ленточки. Но в упомянутом моменте главное не в этом.

А в том, что зенитовец оказался в положении «вне игры». После розыгрыша штрафного, когда мяч уже летел над площадью ворот, его чуть подправил головой Хави Гарсия. И в это мгновение Нету располагался за линией офсайда.

А судьи ошиблись, не заметив этого — второй ассистент Ринат Деушев офсайд у зенитовского футболиста не зафиксировал. Засчитай Турбин взятие ворот «Амкара» — был бы скандал.

Самый необычный момент произошел на 22-й минуте, когда арбитр не засчитал взятие ворот хозяев поля. Правильно ли он поступил?

Разберем этот момент детально. Сначала второй ассистент Деушев определил положение «вне игры» у Дзюбы (не фол против соперника, а именно офсайд!), а Турбин назначил свободный удар на значительном удалении от ворот пермяков. Вратарь «Амкара» Хомич установил мяч совсем в другом месте (ближе к своей штрафной) и ввел его в игру.

Мяч перехватил Дзюба и отправил его в ворота. За мгновение до этого Турбин дал свисток, остановив матч, и жестом показал, что мяч введен в игру не оттуда, откуда требовалось, и свободный удар следует повторить.

Формально рефери прав: по правилам свободный удар действительно следовало выполнить с другого места — ближе к центральному кругу. Однако в данном случае на действия Хомича можно было бы не обращать внимания — «Амкар» никакого преимущества не получал.

Что касается самого гола Дзюбы, то отправлял он мяч в сетку уже после свистка. И взятие ворот в такой ситуации в любом случае фиксировать было нельзя.

На 33-й минуте бригада арбитров приняла правильное решение, засчитав гол хозяев поля. Зенитовцы пытались доказать, что автор забитого мяча Гиголаев находился в положении «вне игры», однако видеоповтор позволяет поддержать первого ассистента Антона Кобзева.

Гиголаев либо располагался на одной линии с Кришито, либо заступил за линию офсайда сантиметров на 5−10, что судье-помощнику в динамике заметить невозможно. В таких ситуациях ассистентам рекомендовано поступать в пользу атаки — то есть не фиксировать офсайд и продолжать игру. Что Кобзев и сделал.

На 67-й минуте в штрафной площади пермской команды произошел еще один спорный эпизод — Дзюба в единоборстве с Огуде упал на газон и требовал пенальти. По имеющейся видеозаписи трудно определить, в чем состоит фол игрока «Амкара» (если он на самом деле был).

Возможно (подчеркну — возможно) Огуде коснулся ноги соперника. Турбин этого не увидел или заметил, но решил, что основанием для назначения 11-метрового не является.

Контрольно-квалификационная комиссия признала ошибку Деушева с офсайдом Нету и поддержала решения Турбина и Кобзева. При этом ККК признала, что на 45-й минуте судья ошибочно не вынес предупреждение Хави Гарсии. В итоге Турбин получил очень высокую оценку — 8,5 балла (или «пятерку с плюсом»). Хотя, учти комиссия ошибку арбитра на 86-й минуте, когда он не показал вторую желтую карточку Нету и не удалил его, оценку пришлось бы снизить до 7,9 балла (до «двойки»).

ТРИ СЕРЬЕЗНЕЙШИХ ОШИБКИ, ПОВЛИЯВШИХ НА РЕЗУЛЬТАТ

24-й тур. 22 апреля. Локомотив — Амкар — 3:3

На 20-й минуте после подачи «Амкаром» углового, когда мяч уже находился в игре, Зайцев так и не смог убежать от Майкона. Тот на глазах арбитра Иванова задержал пермяка руками и завалил на газон.

На 60-й минуте рефери выдумал 11-метровый удар в ворота хозяев поля. Гиголаев перепрыгнул через Кверквелию. Защитник «Локомотива» не совершил в этом эпизоде ни одного фола. Однако Иванов, находившийся в неплохой позиции, почему-то назначил пенальти в пользу «Амкара».

На 88-й минуте во время атаки гостей, в ходе которой они сравняли счет, арбитр сначала не зафиксировал фол Бодула, отмахнувшегося от Виталия Денисова. А затем совместно с первым ассистентом Игорем Демешко не определил положение «вне игры» у футболиста «Амкара».

Рефери из Ростова-на-Дону после этой игры отстранили от работы до конца чемпионата. Есть вероятность, что следующий сезон он начнет в первом дивизионе.

ЕСЬКОВ НЕ УДАЛИЛ ДЗЮБУ, НО НАКАЗАЛ БИКФАЛВИ

24-й тур. 22 апреля. Зенит — Урал — 2:0

Решения арбитра Алексея Еськова вызвали большой резонанс. Ситуация в чемпионате накалилась настолько, что работу судьи обсуждали много дней — и не только в мире футбола. Для рефери игра стала последней в турнире, больше назначений ему не давали, спрятав в глубокий запас. Не исключено, новый сезон Еськову придется начать в первой лиге.

На 60-й минуте первого матча на новой арене в Санкт-Петербурге Еськов принял очень спорное решение, наказав Бикфалви предупреждением. Для игрока гостей оно стало вторым, и ему пришлось покинуть поле. Судья учел, что Бикфалви попал прямой ногой в ногу соперника. Между тем сначала он успел выбить мяч.

Опрошенные нами действующие и бывшие судьи не смогли дать однозначную оценку эпизоду. Но далеко не все поддержали вердикт коллеги.

Затем Еськов удалил за агрессивное поведение (нецензурная брань в адрес арбитра и физический контакт с арбитром) Павлюченко — тот чересчур бурно оспаривал удаление Бикфалви.

А еще один эпизод произошел на 86-й минуте. Когда хозяева выполняли штрафной удар с правого фланга, в площади ворот «Урала» борьбу за позицию вели Емельянов и Дзюба. Полузащитник «Урала» попытался было не пропустить соперника в сторону ворот, оба игрока стали толкаться руками. Когда мяч уже влетел в сетку, Дзюба нанес сопернику полуудар-полутычок. Стычка продолжалась еще несколько мгновений, пока конфликтующих не разнял Еськов, вынесший каждому из участников по предупреждению, хотя зенитовец заслуживал красной. Для Емельянова желтая карточка стала второй — ему пришлось покинуть поле.

За матч в Санкт-Петербурге инспектор Эдуард Малый поставил арбитру «двойку». Но снижение оценки никак не было связано с упомянутыми моментами. «Неуд» Еськов получил за неудаление Емельянова на 72-й минуте — в том эпизоде играл «Урала» грубо сыграл против Смольникова и должен был получить вторую желтую.

«ПРЕДЛАГАЕМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОРОЧНОЙ ПРАКТИКИ ВЛИЯНИЯ НА СУДЕЙ»

24-й тур. 23 апреля. Краснодар — Арсенал — 2:0

26-й тур. 1 мая. Краснодар — Анжи — 0:0

В начале мая краснодарцы на своем официальном сайте опубликовали громкое заявление, касающееся работы арбитров в матчах чемпионата России. «Быки» обратили внимание на то, что судьи в обоих матчах неправильно определяли положение «вне игры» у Смолова, из-за чего, к примеру, не был засчитан гол в ворота «Анжи». Кроме того, Владимир Сельдяков ошибочно не наказал махачкалинцев 11-метровым после фола Тетрашвили на Вандерсоне.

«Все прекрасно видят, что творится в судействе сейчас, в завершающей части сезона, когда каждое набранное или потерянное очко, каждый результат может повлиять на итоговое распределение мест. Мы предлагаем российским клубам отказаться от порочной практики влияния на судей, потому что это — путь в никуда, который не приведет нас ни к чему хорошему. Руководитель РФС, руководитель судейского комитета и руководитель РФПЛ пообещали нам, что в новом сезоне рассмотрят вопрос о введении видеоповторов на домашних матчах ФК “Краснодар”. Мы готовы стать первыми, кто поможет изменить ситуацию, поскольку люди, которые хотят, чтобы судьи продолжали влиять на результаты матчей, попросту убивают футбол», — было сказано в заявлении.