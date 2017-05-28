Карадениз: С Грасией у «Рубина» не будет успехов, мы ошиблись с выбором тренера

По мнению 37-летнего Карадениза, выступающего за «Рубин» с 2007 года, с испанским специалистом команда не добьётся успехов. Прошедший сезон «Рубин» завершил на девятой строчке в таблице РФПЛ.

«То, что мы планировали — ничего не получилось. Мы очень огорчили наших болельщиков. В команду было вложено много средств, но отдачи не было. Я благодарен каждому из тех, кто поддерживал нас даже в такой непростой ситуации. От себя лично хочу всех поблагодарить за поддержку, потому что целый год болельщики за нас переживали, и я каждому из них благодарен. В концовке сезона мы увидели, что они были обижены на нас и зрителей на «Казань Арене» было мало и это плохо. Я считаю, что это был пустой сезон для «Рубина».

Нужно вернуться на год или полтора назад. Причина не одна, а несколько. По моему мнению, мы выбрали неправильного тренера, который не знает русский футбол, российский менталитет. Россия — совсем другая страна, нежели Испания и здесь игроки и футбол совсем другие, а его ожидания были иными. Может быть, атмосфера нашей страны и ментальность ему помешали. Ещё мы приобрели очень много новых игроков. Можете сами посчитать, кто из них нам помог.

Я не буду называть имена. Мне не стоит это оценивать. Раз мы закончили сезон на девятом месте, значит, практически никто не помог команде. Мы ожидали другого и очень многое вложили, в «Рубине» хотели создать хорошую команду и побеждать. И когда Ильсур Метшин принимал эти решения, то, конечно, у него было желание добиться успеха. Но иногда в футболе бывает так, что твои планы и задачи отличаются от того, что в итоге получается. Футбол — командная игра и когда собирается много футболистов, то это не значит, что формируется хорошая команда. Чтобы её создать, должно сложиться много факторов и дело не только в футболистах. Есть несколько составляющих: президент клуба, спонсор, тренер, игроки, болельщики — это как спицы в колесе. Если ты хочешь, чтобы это колесо шло прямо, то между ними не должно быть проблем. Судя по тому, какое место мы заняли, у нас не всё хорошо в этом плане. Конечно, не бывает так, что виноват только один. С другой стороны, команду готовит именно тренер и на поле её выводит он, подбирает тактику и определяет состав. Тренер отвечает за то, какой у команды дух и как она борется.