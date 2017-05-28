Хабаровский СКА и «Енисей» могут впервые выйти в премьер-лигу
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ответные переходные матчи между клубами
премьер-лиги и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) пройдут в воскресенье в Оренбурге и Туле. Чтобы сохранить места в элите, «Оренбургу» и «Арсеналу» необходимо побеждать своих соперников — хабаровский СКА и красноярский «Енисей».
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«Оренбург» сумел привезти из Хабаровска нулевую ничью в состоявшемся в четверг первом матче, и этот результат наверняка устроил команду Роберта Евдокимова. На своем поле оренбуржцы выступают удачно, в весенних матчах сумев победить претендентов на Лигу Европы «Краснодар» и «Ростов». Хабаровчан «Оренбургу» необходимо обыгрывать — еще один счет 0:0 приведет к назначению дополнительного времени, тогда как результативная ничья выведет в премьер- лигу дальневосточников.
Хабаровский клуб играл в переходных матчах четыре года назад, однако в первой игре уступил в гостях «Ростову» (0:2) и, по сути, расстался с мечтами о повышении в классе. На сегодняшний день СКА близок к элите, как никогда, хотя в классе его футболисты соперникам
Матч «Оренбург» — СКА начнется в 15:00 мск на стадионе «Газовик», главный арбитр — Александр Егоров из Саранска.
Исторический матч «Енисея»
«Арсенал» в четверг проиграл «Енисею» со счетом 1:2, и туляков устроит лишь победа — в два мяча или со счетом 1:0. Результат 3:2, 4:3
«Арсенал» сумел избежать вылета в ФНЛ, в заключительном туре неделю назад победив чемпиона страны «Спартак» — 3:0. Дважды в той встрече отличился аргентинский форвард Федерико Расич, который пропустил матч в Красноярске
«Енисей» никогда не играл в
Матч пройдет на стадионе «Арсенал», начало — 18:00 мск. Главный арбитр — Владимир Сельдяков из Балашихи. Сотрудники тульского клуба успели за неделю восстановить газон, поврежденный в результате нашествия спартаковских фанатов после окончания матча недельной давности.
По итогам чемпионата России
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