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28 мая 2017, 2:04 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Хабаровский СКА и «Енисей» могут впервые выйти в премьер-лигу

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ответные переходные матчи между клубами премьер-лиги и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) пройдут в воскресенье в Оренбурге и Туле. Чтобы сохранить места в элите, «Оренбургу» и «Арсеналу» необходимо побеждать своих соперников — хабаровский СКА и красноярский «Енисей».

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«Оренбург» сумел привезти из Хабаровска нулевую ничью в состоявшемся в четверг первом матче, и этот результат наверняка устроил команду Роберта Евдокимова. На своем поле оренбуржцы выступают удачно, в весенних матчах сумев победить претендентов на Лигу Европы «Краснодар» и «Ростов». Хабаровчан «Оренбургу» необходимо обыгрывать — еще один счет 0:0 приведет к назначению дополнительного времени, тогда как результативная ничья выведет в премьер- лигу дальневосточников.

Хабаровский клуб играл в переходных матчах четыре года назад, однако в первой игре уступил в гостях «Ростову» (0:2) и, по сути, расстался с мечтами о повышении в классе. На сегодняшний день СКА близок к элите, как никогда, хотя в классе его футболисты соперникам все-таки уступают. Главный тренер армейцев Алексей Поддубский сможет рассчитывать на отбывшего дисквалификацию армянского форварда Руслана Коряна, а также украинского хавбека Дениса Дедечко. В свою очередь, отбыл штраф и словацкий нападающий «Оренбурга» Михал Дюриш.

Матч «Оренбург» — СКА начнется в 15:00 мск на стадионе «Газовик», главный арбитр — Александр Егоров из Саранска.

Исторический матч «Енисея»

«Арсенал» в четверг проиграл «Енисею» со счетом 1:2, и туляков устроит лишь победа — в два мяча или со счетом 1:0. Результат 3:2, 4:3 и т. д. окажется на руку сибирякам, которые на своем поле показали, что ничем не уступают клубу, проведшему сезон в элите. Подопечные Андрея Тихонова долгое время контролировали ход матча и, даже пропустив обидный гол, сумели вырвать победу в концовке — отличился бывший спартаковец Артур Малоян.

«Арсенал» сумел избежать вылета в ФНЛ, в заключительном туре неделю назад победив чемпиона страны «Спартак» — 3:0. Дважды в той встрече отличился аргентинский форвард Федерико Расич, который пропустил матч в Красноярске из-за травмы. Сменивший Расича Игорь Шевченко в последний раз забивал в июле, принеся «Арсеналу» победу над казанским «Рубином» (1:0). Возвращение в строй аргентинца, который в 12 весенних матчах забил шесть мячей, станет отличным подспорьем для Сергея Кирьякова.

«Енисей» никогда не играл в премьер-лиге, хотя воспитанниками красноярского футбола являются, в числе других, знаменитые футболисты и тренеры Олег Романцев и Александр Тарханов. Главный тренер команды Тихонов в свое время играл в «Спартаке» Романцева, став одним из лучших футболистов страны 1990−2000-х гг.

Матч пройдет на стадионе «Арсенал», начало — 18:00 мск. Главный арбитр — Владимир Сельдяков из Балашихи. Сотрудники тульского клуба успели за неделю восстановить газон, поврежденный в результате нашествия спартаковских фанатов после окончания матча недельной давности.

По итогам чемпионата России премьер-лигу покинули «Томь» и самарские «Крылья Советов», которым на смену пришли столичное «Динамо» и «Тосно» из Ленинградской области.
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