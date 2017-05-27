Данни заявил, что хотел бы продлить контракт с «Зенитом»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Португальский полузащитник Мигель Данни хотел бы продлить контракт с санкт-петербургским футбольным клубом «Зенит». Об этом Данни сообщил ТАСС.
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Действующий контракт 33-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до 30 июня.
«Сейчас я нахожусь в режиме ожидания. Жду предложения от клуба. Конечно, хочу остаться в
Данни перешел в «Зенит» летом 2008 года из московского «Динамо». Он провел за
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