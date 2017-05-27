Данни заявил, что хотел бы продлить контракт с «Зенитом»

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Действующий контракт 33-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до 30 июня.

«Сейчас я нахожусь в режиме ожидания. Жду предложения от клуба. Конечно, хочу остаться в Санкт-Петербурге, в “Зените”. Мне здесь все нравится и все устраивает», — сказал Данни, являющийся капитаном «Зенита».