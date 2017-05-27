Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29890059/
27 мая 2017, 20:22 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Данни заявил, что хотел бы продлить контракт с «Зенитом»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Португальский полузащитник Мигель Данни хотел бы продлить контракт с санкт-петербургским футбольным клубом «Зенит». Об этом Данни сообщил ТАСС.

Действующий контракт 33-летнего игрока с Зенитом рассчитан до 30 июня. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Действующий контракт 33-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до 30 июня.

«Сейчас я нахожусь в режиме ожидания. Жду предложения от клуба. Конечно, хочу остаться в Санкт-Петербурге, в “Зените”. Мне здесь все нравится и все устраивает», — сказал Данни, являющийся капитаном «Зенита».

Данни перешел в «Зенит» летом 2008 года из московского «Динамо». Он провел за санкт-петербургскую команду в различных турнирах 251 матч, забив 68 мячей. В активе Данни 38 матчей и четыре гола за сборную Португалии.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
27 мая

Российский велогонщик Закарин стал вторым на 20-м этапе "Джиро д'Италия"

Данни заявил, что хотел бы продлить контракт с ФК "Зенит"

Митрофанов назначен советником председателя правления ФК "Зенит"