10 лучших трансферов Константина Сарсании в «Зените»
Константин Сарсания вслед за Сергеем Фурсенко вернулся в «Зенит», вновь заняв должность спортивного директора клуба.
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Ким Дон Джин
Куплен за 1 млн евро.
Один из первых трансферов Сарсании в «Зените». На приобретении корейского защитника настоял Адвокат — в тот год Ким играл под руководством Дика на чемпионате мира. Голландец был впечатлён работоспособностью и усердием игрока, потому, приехав в Питер, попросил выписать из Кореи Джина и его напарника по сборной Ли Хо. Последний потерялся в большом городе и большом футболе, а вот первый провёл несколько сильных сезонов. Если бы не проблемы с сердцем, Ким Дон Джин наверняка надолго закрепил бы за собой левый фланг обороны
Фатих Текке
Куплен за 8,25 млн евро.
После подписания контракта, Текке огорошил всех высказыванием, что за два года забьёт 61 гол в футболке «Зенита». Фатих определённо переоценил свои возможности — за четыре сезона в Питере он не настрелял и половины от этой суммы, проиграв конкуренцию тогда ещё забивному Павлу Погребняку. Зато турок стал чемпионом России, поучаствовал в победном финале Кубка УЕФА, занял десятое место в списке лучших бомбардиров клуба в чемпионате России. Ожиданий Султан так и не оправдал, но и провальным его трансфер тоже не назовёшь.
Виктор Файзулин
Куплен за 2 млн евро.
Вы не поверите, но Виктор всё ещё футболист «Зенита». И всерьёз собирается сыграть на чемпионате мира через год. Талантливого парня из Находки выписал билет в Петербург именно Сарсания. Файзулин потихоньку подходил к основе, в 21 забивал «Баварии», стал любимцем Фабио Капелло в сборной. Но череда травм колена просто перечеркнула набиравшую обороты карьеру полузащитника. Тем не менее, эта сделка определённо должна войти в топ лучших трансферов, провёрнутых Сарсанией. По потенциалу Файзулин и сейчас остаётся одним из самых талантливых футболистов России.
Томаш Губочан
Куплен за 3,2 млн евро.
В «Зенит» Губочан приезжал юношей, у которого тряслись коленки перед выходом на поле. Уехал во Францию маститым защитником, способным бороться за место в основе одного из грандов Лиги 1. Две эти даты разделяет восьмилетний отрезок, в который уложились и жуткие ошибки в обороне, и старательный профессиональный рост, и трофеи на внутренней и международной аренах. В последние годы в России Губочана ставили в пример как образец защитника, берущего своё за счёт работоспособности. Многие даже говорили, что Спаллетти заберёт Томаша с собой в Италию. В «Роме» словак так и не оказался, но «Марсель» — тоже уровень, отражающий прогресс Губочана, которого Сарсания в своё время выцепил из скромной словацкой «Жилины».
Роман Широков
Пришёл бесплатно.
После конфликта с Бердыевым и уходом из «Рубина» и перехода в только вышедшие в РФПЛ «Химки» многие могли сделать вывод, что свой потенциал 25-летний футболист уже вряд ли реализует. Однако Широков провёл настолько сильный сезон в Подмосковье, что вызвал серьёзный интерес больших клубов РФПЛ и получил вызов в сборную от Гуса Хиддинка. «Зенит» и Сарсания сыграли на опережение, подписав Романа на правах свободного агента. После этого был провал в матче с Испанией на Евро, конфликт с Малафеевым, десятки «жгучих» твитов и приход Спаллетти, сделавшего из Широкова одного из лучших футболистов страны.
Павел Погребняк
Куплен за 5 млн евро.
Сейчас у Погребняка не лучшая репутация, однако девять лет назад он по праву считался сильнейшим форвардом страны и должен был стать наконечником копья сборной на Евро-2008 вместо Романа Павлюченко. Сарсания выписал габаритного форварда из «Томи» за не самые большие 5 млн евро. Игроком основы должен был стать Текке, но Павел провёл два настолько вдохновенных сезона, что вскоре получил предложение из Европы.
Николас Ломбертс
Куплен за 4 млн евро.
Пару недель назад Ломбертса со всей теплотой провожал фанатский вираж «Петровского». Здесь Нико провёл 10 сезонов, превратившись из молодого подающего надежды футболиста в игрока уровня сборной Бельгии и одного из самых надёжных защитников в истории питерского клуба. И всё это несмотря на серьёзную травму, полученную им в 2008 году. Тот самый случай, когда и у футболиста, и у руководства, и у болельщиков остались лишь положительные впечатления от проведённых вместе лет.
Константин Зырянов
Куплен за 2,5 млн евро.
История Зырянова стоит того, чтобы написать по ней целую книгу. «Зенит» рискнул и подписал контракт с 29-летним полузащитником. И ни разу не пожалел. Константин стал ведущим игроком центра поля на долгие годы, помог команде выиграть первое за много лет чемпионство, забивал в финале Кубка УЕФА, четыре раза попадал в список 33-х лучших игроков чемпионата. Точное попадание в цель селекционной службы «Зенита».
Анатолий Тимощук
Куплен за 20 млн евро.
В 2007 году болельщики недоумевали: как можно было заплатить 20 млн евро за не самого молодого иностранца, не проявившего себя нигде, кроме чемпионата Украины? Но прошло всего несколько месяцев, и последние недовольства погасли под волной восторга от игры новичка. Тимощук стал ключевой шестерёнкой, благодаря которой сконструированная Диком Адвокатом машина заработала на полную мощность. Победа в чемпионате, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА — все эти трофеи «Зенит» завоевал при украинском капитане. Сложно вспомнить человека, которому устраивали бы такие проводы. Анатолию для завоевания необъятной любви питерских болельщиков хватило всего нескольких сезонов. В «Зенит» Тимощук вернулся под закат карьеры, не блистал, как раньше, но завоевал ещё одно чемпионство. После завершения карьеры он вновь посвятил себя работе в «Зените». Теперь на тренерском посту.
Мигел Данни
Куплен за 30 млн евро.
Ни один рейтинг лучших легионеров в истории России никак не может обойтись без Мигела Данни. В нашем списке он занял третье место.
Из португальского нашествия в «Динамо» Федорычева именно Мигел, не обладая статусом, реально приносил пользу на поле. «Зенит» оценил его в 30 млн евро, чем вызывал бурю недовольства. Но вряд ли в клубе пожалели хоть об одном центе из этой суммы — уже в первом матче португалец забил победный гол в Суперкубке УЕФА в ворота ван дер Сара. Данни с 2008-го держит высокий уровень, штампуя и передачи, и голы. Последний, и самый удачный трансфер Сарсании перед его уходом, настоящий подарок клубу на долгие годы.
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