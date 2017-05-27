10 лучших трансферов Константина Сарсании в «Зените»

Ким Дон Джин

Куплен за 1 млн евро.

Один из первых трансферов Сарсании в «Зените». На приобретении корейского защитника настоял Адвокат — в тот год Ким играл под руководством Дика на чемпионате мира. Голландец был впечатлён работоспособностью и усердием игрока, потому, приехав в Питер, попросил выписать из Кореи Джина и его напарника по сборной Ли Хо. Последний потерялся в большом городе и большом футболе, а вот первый провёл несколько сильных сезонов. Если бы не проблемы с сердцем, Ким Дон Джин наверняка надолго закрепил бы за собой левый фланг обороны сине-бело-голубых.

Фатих Текке

Куплен за 8,25 млн евро.

После подписания контракта, Текке огорошил всех высказыванием, что за два года забьёт 61 гол в футболке «Зенита». Фатих определённо переоценил свои возможности — за четыре сезона в Питере он не настрелял и половины от этой суммы, проиграв конкуренцию тогда ещё забивному Павлу Погребняку. Зато турок стал чемпионом России, поучаствовал в победном финале Кубка УЕФА, занял десятое место в списке лучших бомбардиров клуба в чемпионате России. Ожиданий Султан так и не оправдал, но и провальным его трансфер тоже не назовёшь.

Виктор Файзулин

Куплен за 2 млн евро.

Вы не поверите, но Виктор всё ещё футболист «Зенита». И всерьёз собирается сыграть на чемпионате мира через год. Талантливого парня из Находки выписал билет в Петербург именно Сарсания. Файзулин потихоньку подходил к основе, в 21 забивал «Баварии», стал любимцем Фабио Капелло в сборной. Но череда травм колена просто перечеркнула набиравшую обороты карьеру полузащитника. Тем не менее, эта сделка определённо должна войти в топ лучших трансферов, провёрнутых Сарсанией. По потенциалу Файзулин и сейчас остаётся одним из самых талантливых футболистов России.

Томаш Губочан

Куплен за 3,2 млн евро.

В «Зенит» Губочан приезжал юношей, у которого тряслись коленки перед выходом на поле. Уехал во Францию маститым защитником, способным бороться за место в основе одного из грандов Лиги 1. Две эти даты разделяет восьмилетний отрезок, в который уложились и жуткие ошибки в обороне, и старательный профессиональный рост, и трофеи на внутренней и международной аренах. В последние годы в России Губочана ставили в пример как образец защитника, берущего своё за счёт работоспособности. Многие даже говорили, что Спаллетти заберёт Томаша с собой в Италию. В «Роме» словак так и не оказался, но «Марсель» — тоже уровень, отражающий прогресс Губочана, которого Сарсания в своё время выцепил из скромной словацкой «Жилины».

Роман Широков

Пришёл бесплатно.

После конфликта с Бердыевым и уходом из «Рубина» и перехода в только вышедшие в РФПЛ «Химки» многие могли сделать вывод, что свой потенциал 25-летний футболист уже вряд ли реализует. Однако Широков провёл настолько сильный сезон в Подмосковье, что вызвал серьёзный интерес больших клубов РФПЛ и получил вызов в сборную от Гуса Хиддинка. «Зенит» и Сарсания сыграли на опережение, подписав Романа на правах свободного агента. После этого был провал в матче с Испанией на Евро, конфликт с Малафеевым, десятки «жгучих» твитов и приход Спаллетти, сделавшего из Широкова одного из лучших футболистов страны.

Павел Погребняк

Куплен за 5 млн евро.

Сейчас у Погребняка не лучшая репутация, однако девять лет назад он по праву считался сильнейшим форвардом страны и должен был стать наконечником копья сборной на Евро-2008 вместо Романа Павлюченко. Сарсания выписал габаритного форварда из «Томи» за не самые большие 5 млн евро. Игроком основы должен был стать Текке, но Павел провёл два настолько вдохновенных сезона, что вскоре получил предложение из Европы.

Николас Ломбертс

Куплен за 4 млн евро.

Пару недель назад Ломбертса со всей теплотой провожал фанатский вираж «Петровского». Здесь Нико провёл 10 сезонов, превратившись из молодого подающего надежды футболиста в игрока уровня сборной Бельгии и одного из самых надёжных защитников в истории питерского клуба. И всё это несмотря на серьёзную травму, полученную им в 2008 году. Тот самый случай, когда и у футболиста, и у руководства, и у болельщиков остались лишь положительные впечатления от проведённых вместе лет.

Константин Зырянов

Куплен за 2,5 млн евро.

История Зырянова стоит того, чтобы написать по ней целую книгу. «Зенит» рискнул и подписал контракт с 29-летним полузащитником. И ни разу не пожалел. Константин стал ведущим игроком центра поля на долгие годы, помог команде выиграть первое за много лет чемпионство, забивал в финале Кубка УЕФА, четыре раза попадал в список 33-х лучших игроков чемпионата. Точное попадание в цель селекционной службы «Зенита».

Анатолий Тимощук

Куплен за 20 млн евро.

В 2007 году болельщики недоумевали: как можно было заплатить 20 млн евро за не самого молодого иностранца, не проявившего себя нигде, кроме чемпионата Украины? Но прошло всего несколько месяцев, и последние недовольства погасли под волной восторга от игры новичка. Тимощук стал ключевой шестерёнкой, благодаря которой сконструированная Диком Адвокатом машина заработала на полную мощность. Победа в чемпионате, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА — все эти трофеи «Зенит» завоевал при украинском капитане. Сложно вспомнить человека, которому устраивали бы такие проводы. Анатолию для завоевания необъятной любви питерских болельщиков хватило всего нескольких сезонов. В «Зенит» Тимощук вернулся под закат карьеры, не блистал, как раньше, но завоевал ещё одно чемпионство. После завершения карьеры он вновь посвятил себя работе в «Зените». Теперь на тренерском посту.

Мигел Данни

Куплен за 30 млн евро.

Ни один рейтинг лучших легионеров в истории России никак не может обойтись без Мигела Данни. В нашем списке он занял третье место.

Из португальского нашествия в «Динамо» Федорычева именно Мигел, не обладая статусом, реально приносил пользу на поле. «Зенит» оценил его в 30 млн евро, чем вызывал бурю недовольства. Но вряд ли в клубе пожалели хоть об одном центе из этой суммы — уже в первом матче португалец забил победный гол в Суперкубке УЕФА в ворота ван дер Сара. Данни с 2008-го держит высокий уровень, штампуя и передачи, и голы. Последний, и самый удачный трансфер Сарсании перед его уходом, настоящий подарок клубу на долгие годы.