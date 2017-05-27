Сергей Семак: На будущий сезон я остаюсь в «Уфе», «Зенит» не возглавлю

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Специалист подчеркнул, что хотел бы вместе с клубом бороться за места в еврокубковой зоне.

— На будущий сезон я остаюсь в «Уфе», «Зенит» не возглавлю, — цитирует «Спорт FM» Семака. — Осознал, что готов работать самостоятельно, примерно год назад. Собирался начать в следующем сезоне. Сейчас надеемся на несколько качественных усилений. Место в восьмерке — это, безусловно, хорошо, но надеемся бороться за еврокубки.