Сарсания: «Зениту» не хватает сильных российских футболистов
МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Санкт- петербургскому «Зениту» не хватает российских футболистов высокого уровня. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал спортивный директор клуба Константин Сарсания.
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О назначении Сарсании на пост спортивного директора «Зенита» было объявлено в субботу. В пятницу же стало известно, что бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Фурсенко стал председателем правления и президентом «Зенита», до завершения корпоративных процедур он будет исполнять обязанности генерального директора клуба. Сарсания уже работал спортивным директором «Зенита» — с 2006 по 2007 годы, в то время президентом клуба тоже был Фурсенко. Также Сарсания был советником Фурсенко, когда тот возглавлял РФС.
На вопрос, чей состав лучше — нынешнего «Зенита» или команды 2006 года, Сарсания ответил: «С одной стороны, когда мы в 2006 году пришли в “Зенит”, команда занимала в чемпионате России восьмое место, но с другой, в “Зените” были ребята с очень высоким потенциалом — это, например, (Андрей) Аршавин, (Игорь) Денисов, (Александр) Кержаков, (Александр) Анюков, Слава Малафеев, был в команде и Владислав Радимов. Россияне составляли косяк, но при этом нужно было усилить “Зенит” сильными игроками — как иностранными, так и российскими, что мы и сделали».
«Думаю, сейчас в “Зените” не хватает российских игроков. Плюс большая проблема, что практически нет питерцев. И
«Надо правильно и тонко подойти к процессу создания новой команды. Мало того, что она должна быть создана, она должна быть усилена, ее костяк должен укрепиться, сильных российских игроков недостаточно», — сказал Сарсания.
«Задача — выиграть чемпионат»
По словам Сарсании, в «Зенит» его пригласил Фурсенко. «Я очень благодарен Сергею Александровичу (Фурсенко) за это приглашение. Мне всегда было приятно с ним работать, поэтому его предложения я принял с радостью», — отметил он.
«Общая задача, поставленная перед нами — чтобы “Зенит” постоянно играл в Лиге чемпионов. Что касается следующего сезона, то у “Зенита”, я считаю, должна быть задача выиграть чемпионат (России), а также как можно успешнее выступить в Лиге Европы», — сказал Сарсания.
«Что касается моих функций, то это трансферная и селекционная политика, взаимосвязь первой команды, “Зенита-2” и “молодежки”, работа с академией, тесное общение с главным тренером и футболистами. Это все мне знакомо. Я понимаю, что мне нужно делать», — отметил собеседник ТАСС.
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