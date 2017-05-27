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27 мая 2017, 16:58 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Валерий Карпин: Лучший босс клуба — Гинер

Продолжаем публикацию интервью, посвященных итогам сезона. Сегодня специально для «СЭ» их подвел бывший полузащитник, генеральный директор и главный тренер «Спартака» Валерий Карпин.

Итоги сезона подвел бывший полузащитник <span class=error>гендиректор</span> и главный тренер Спартака. Увеличить
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— Лучший игрок чемпионата?

— Квинси Промес.

— Игрок-разочарование?

— Кого-то одного выделить не могу.

— Лучший тренер РФПЛ?

— Естественно, Массимо Каррера. «Спартак» стал чемпионом с отрывом в семь очков.

— Тренер-разочарование?

— Вадим Скрипченко. Не смог удержать «Крылья» в премьер-лиге.

— Лучший матч сезона?

— «Спартак» — ЦСКА, когда красно-белые дома победили со счетом 3:1. Запомнились действия футболистов на поле, особенно хозяев, накал и ажиотаж вокруг встречи.

— Главный позор чемпионата?

— Околофутбольные скандалы — много разговоров вокруг судейства, постоянные переносы матчей на другие стадионы.

— Главное слово или фраза сезона?

— Не обращаю внимания на такие слова, поэтому выделить ничего не могу.

— Кто стал лучшим боссом клуба?

— Евгений Гинер. При нем ЦСКА стабильно выступает на протяжении многих сезонов. У клуба существуют проблемы с финансированием, открылся новый стадион, но в Лигу чемпионов красно-синие попали.

— Что или кто заставил вас хохотать?

— Были различные ситуации. Три удаления в матче «Зенит» — «Урал»? Смеха это точно не вызывает.

— Что или кто вас сильнее всего разозлил?

— Организационные вопросы, которые можно легко решить на начальном уровне — время начала встреч, календарь чемпионата. Это мешает лиге создать позитивный имидж.

— Когда «Спартак» в следующий раз снова станет чемпионом?

— Когда угодно. Может следующей весной, может через два и три года.

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