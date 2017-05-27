Валерий Карпин: Лучший босс клуба — Гинер
Продолжаем публикацию интервью, посвященных итогам сезона. Сегодня специально для «СЭ» их подвел бывший полузащитник, генеральный директор и главный тренер «Спартака» Валерий Карпин.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Лучший игрок чемпионата?
— Квинси Промес.
—
—
— Лучший тренер РФПЛ?
— Естественно, Массимо Каррера. «Спартак» стал чемпионом с отрывом в семь очков.
—
— Вадим Скрипченко. Не смог удержать «Крылья» в
— Лучший матч сезона?
— «Спартак» — ЦСКА, когда
— Главный позор чемпионата?
— Околофутбольные скандалы — много разговоров вокруг судейства, постоянные переносы матчей на другие стадионы.
— Главное слово или фраза сезона?
— Не обращаю внимания на такие слова, поэтому выделить ничего не могу.
— Кто стал лучшим боссом клуба?
— Евгений Гинер. При нем ЦСКА стабильно выступает на протяжении многих сезонов. У клуба существуют проблемы с финансированием, открылся новый стадион, но в Лигу чемпионов
— Что или кто заставил вас хохотать?
— Были различные ситуации. Три удаления в матче «Зенит» — «Урал»? Смеха это точно не вызывает.
— Что или кто вас сильнее всего разозлил?
— Организационные вопросы, которые можно легко решить на начальном уровне — время начала встреч, календарь чемпионата. Это мешает лиге создать позитивный имидж.
— Когда «Спартак» в следующий раз снова станет чемпионом?
— Когда угодно. Может следующей весной, может через два и три года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter