Албин объяснил, почему невозможен выкат поля стадиона на Крестовском острове
Рядом со стадионом «Крестовский» расположены временные сооружения, которые находятся на плите, предназначенной для выката поля, и не позволяют выдвинуть газон за пределы чаши стадиона, рассказал
вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, что газон на новом стадионе в Петербурге оказался испорчен.
«Убеждён: поле, когда оно не эксплуатируется, должно находиться в природных условиях. Если бы газон не только зимовал, но и грелся на внешнем периметре, а не в чаше, — проснулся бы и расцвёл с первыми лучами солнышка. Но выкатить его мы теперь при всём желании не можем: на бетонной плите внешнего периметра уже расположены временные сооружения —
Компаунды эти нам прилично мешают. По логике вещей, они вообще там не должны находиться. Нужно было в своё время немножко пошевелить мозгами и разместить их
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