Албин объяснил, почему невозможен выкат поля стадиона на Крестовском острове

Напомним, что газон на новом стадионе в Петербурге оказался испорчен.

«Убеждён: поле, когда оно не эксплуатируется, должно находиться в природных условиях. Если бы газон не только зимовал, но и грелся на внешнем периметре, а не в чаше, — проснулся бы и расцвёл с первыми лучами солнышка. Но выкатить его мы теперь при всём желании не можем: на бетонной плите внешнего периметра уже расположены временные сооружения — IT-компаунды и ТВ-компаунды. Проектирование временных зданий и сооружений проводила «Арена 2018», структура, уполномоченная ФИФА. Изначально предполагалось, что временные постройки собираются перед Кубком конфедераций, потом демонтируются, собираются перед чемпионатом мира, опять демонтируются — и переходят в «режим наследия». В проектной части эти позиции есть, в сметной — отсутствуют. То есть разобрать компаунды после Кубка конфедераций, освободить плиту и выкатить на неё поле мы не может — денег не предусмотрено. Уже направили письмо Виталию Леонтьевичу Мутко, хотим обратить его внимание на такое несоответствие. Надеюсь, вопрос решится в правильном русле.