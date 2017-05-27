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27 мая 2017, 16:32 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Албин объяснил, почему невозможен выкат поля стадиона на Крестовском острове

Рядом со стадионом «Крестовский» расположены временные сооружения, которые находятся на плите, предназначенной для выката поля, и не позволяют выдвинуть газон за пределы чаши стадиона, рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Рядом со стадионом <span class=error>Крестовский</span> расположены временные сооружения которые находятся на плите предназначенной для выката поля и не позволяют выдвинуть газон за пределы чаши стадиона рассказал <nobr>вице-губернатор</nobr> Санкт-Петербурга Игорь <span class=error>Албин</span>. Увеличить
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Напомним, что газон на новом стадионе в Петербурге оказался испорчен.

«Убеждён: поле, когда оно не эксплуатируется, должно находиться в природных условиях. Если бы газон не только зимовал, но и грелся на внешнем периметре, а не в чаше, — проснулся бы и расцвёл с первыми лучами солнышка. Но выкатить его мы теперь при всём желании не можем: на бетонной плите внешнего периметра уже расположены временные сооружения — IT-компаунды и ТВ-компаунды. Проектирование временных зданий и сооружений проводила «Арена 2018», структура, уполномоченная ФИФА. Изначально предполагалось, что временные постройки собираются перед Кубком конфедераций, потом демонтируются, собираются перед чемпионатом мира, опять демонтируются — и переходят в «режим наследия». В проектной части эти позиции есть, в сметной — отсутствуют. То есть разобрать компаунды после Кубка конфедераций, освободить плиту и выкатить на неё поле мы не может — денег не предусмотрено. Уже направили письмо Виталию Леонтьевичу Мутко, хотим обратить его внимание на такое несоответствие. Надеюсь, вопрос решится в правильном русле.

Компаунды эти нам прилично мешают. По логике вещей, они вообще там не должны находиться. Нужно было в своё время немножко пошевелить мозгами и разместить их где-то в стороне. Но никак не на платформе выкатного поля, — поведал Албин в интервью «Аргументам и фактам».

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