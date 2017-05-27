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27 мая 2017, 16:31 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Полузащитник Мануэл Фернандеш признан лучшим футболистом «Локомотива» в мае

Болельщики «Локомотива» признали португальского полузащитника Мануэла Фернандеша лучшим игроком команды по итогам мая, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.

Болельщики Локомотива признали португальского полузащитника <span class=error>Мануэла</span> Фернандеша лучшим игроком команды по итогам мая сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба. Увеличить
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В мае 31-летний хавбек провел в составе железнодорожников 5 матчей, включая победный финал Кубка России с екатеринбургским «Уралом» (2:0), и забил два мяча.

В ходе опроса, проводившегося на официальных страницах клуба в социальных сетях «Вконтакте» и Instagram, а также на официальном сайте команды, Фернандеш получил 56% голосов (за игрока проголосовали 7052 человека). На втором месте оказался полузащитник Алексей Миранчук — 2305 голосов или 18%. Тройку замкнул грузинский защитник Соломон Кверквелия — 1244 голоса или 9,9%.

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