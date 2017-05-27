Установка газона на стадионе в Петербурге реализуется за счёт средств «Зенита»

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«Нами отобран многолетний рулонный газон высокого качества с развитой корневой системой, который не вызывает сомнений. Мы его уложим, закрепим, основание будет стабилизировано, из синтетической травы высокого качества будут выполнены технические зоны. Вся эта работа реализуется за счёт средств ФК “Зенит”. Никаких рисков не вижу, работаем в установленном графике, с использованием высококачественных материалов и техники. Уверен, что газоном все будут довольны. Мы же рассчитываем получить ожидаемый результат в новом футбольном сезоне», — цитирует Литвинова пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга.