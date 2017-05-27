Игорь Смольников: У игроков не было конфликтов с Луческу
Защитник «Зенита» и сборной России после тренировки на австрийском сборе команды — о переменах в клубе и работе перед Кубком конфедераций.
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Видимо, что-то случилось...
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— Вы пропустили часть сезона
— Травма уже в прошлом, больше не беспокоит. Постарался набрать форму максимально быстро, но есть еще время, чтобы набрать кондиции.
— Что вы думаете о структурных изменениях в «Зените»?
— Знаю об этом только из прессы. Сергей Александрович (Фурсенко. — Прим. «СЭ») до этого был в клубе, при нем «Зенит» добивался больших результатов. Надеюсь, сейчас будет то же самое. Вместе будем побеждать.
— Еще Константин Сарсания стал спортивным директором.
— Только от вас об этом узнал.
— Тяжелый сезон в «Зените» не влияет на ваше состояние?
— Когда сезон заканчивается и приезжаешь в сборную, уже совсем другие мысли возникают. Понятно, что вы об этом сами напоминаете, но я стараюсь об этом не думать. А тяжелым сезон был, потому что не было результата: мы рано вылетели из Лиги Европы и из Кубка России, в чемпионате заняли второй год подряд третье место. Понятно, что никого это не устраивает, и
— В сборной мало зенитовцев. Не удивлены, что нет Кокорина и Шатова?
— Это решение тренерского штаба. Конечно, хотелось бы, чтобы было больше игроков «Зенита», но я думаю, в следующие разы их будет больше.
— Как удалось наладить взаимопонимание с Луческу? Были же проблемы…
— Проблем не было. Это вы пишете, что есть
— Футболисты говорят, что у Черчесова строгая дисциплина. В чем это проявляется?
— Понятно, что мы хотим добиться максимального результата. Что касается тренировок, пока втягиваемся. Чем дальше, тем будет больше информации.
— Сейчас спартаковцев больше, чем зенитовцев. Над вами не подшучивают
— Я не обращаю на это внимание, да и о чемпионате мы еще не говорили. Я об этом не слышал, и лично надо мной никто не шутил.
— Матчи Кубка конфедераций пройдут в том числе на Крестовском острове. Не опасаетесь проблем с газоном?
— Пройдет больше месяца после последней игры. Думаю, поле будет в порядке к этому моменту.
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