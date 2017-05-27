Игорь Смольников: У игроков не было конфликтов с Луческу

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— Вы пропустили часть сезона из-за травмы. Сейчас вас не беспокоит здоровье? — вопрос Смольникову.

— Травма уже в прошлом, больше не беспокоит. Постарался набрать форму максимально быстро, но есть еще время, чтобы набрать кондиции.

— Что вы думаете о структурных изменениях в «Зените»?

— Знаю об этом только из прессы. Сергей Александрович (Фурсенко. — Прим. «СЭ») до этого был в клубе, при нем «Зенит» добивался больших результатов. Надеюсь, сейчас будет то же самое. Вместе будем побеждать.

— Еще Константин Сарсания стал спортивным директором.

— Только от вас об этом узнал.

— Тяжелый сезон в «Зените» не влияет на ваше состояние?

— Когда сезон заканчивается и приезжаешь в сборную, уже совсем другие мысли возникают. Понятно, что вы об этом сами напоминаете, но я стараюсь об этом не думать. А тяжелым сезон был, потому что не было результата: мы рано вылетели из Лиги Европы и из Кубка России, в чемпионате заняли второй год подряд третье место. Понятно, что никого это не устраивает, и из-за этого возникало много проблем. Надеюсь, в следующем году будет иначе.

— В сборной мало зенитовцев. Не удивлены, что нет Кокорина и Шатова?

— Это решение тренерского штаба. Конечно, хотелось бы, чтобы было больше игроков «Зенита», но я думаю, в следующие разы их будет больше.

— Как удалось наладить взаимопонимание с Луческу? Были же проблемы…

— Проблем не было. Это вы пишете, что есть какие-то конфликты. Я за все время не видел никаких конфликтов между Луческу и игроками. Не видел, чтобы он делал кому-то что-то плохое. В большей степени, это все придумывает пресса и еще кто-то.

— Футболисты говорят, что у Черчесова строгая дисциплина. В чем это проявляется?

— Понятно, что мы хотим добиться максимального результата. Что касается тренировок, пока втягиваемся. Чем дальше, тем будет больше информации.

— Сейчас спартаковцев больше, чем зенитовцев. Над вами не подшучивают из-за этого?

— Я не обращаю на это внимание, да и о чемпионате мы еще не говорили. Я об этом не слышал, и лично надо мной никто не шутил.

— Матчи Кубка конфедераций пройдут в том числе на Крестовском острове. Не опасаетесь проблем с газоном?

— Пройдет больше месяца после последней игры. Думаю, поле будет в порядке к этому моменту.