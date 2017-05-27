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27 мая 2017, 15:14 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Бердыев встретился с руководством Татарстана

Как стало известно «СЭ», вчера вице-президент-тренер «Ростова» Курбан Бердыев провел встречу с руководством Республики Татарстан.

Как стало известно СЭ вчера <nobr>вице-президент-тренер</nobr> Ростова <span class=error>Курбан</span> <span class=error>Бердыев</span> провел встречу с руководством Республики <span class=error>Татарстан</span>. Увеличить
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Сегодня должен был состояться попечительский совет «Рубина», на котором с высокой долей вероятности именно Бердыева назначали бы новым главным тренером команды. Однако заседание перенесено на следующую неделю.

В этом сезоне «Рубин» тренировал испанец Хави Грасия, казанская команда заняла девятое место в чемпионате России. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

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