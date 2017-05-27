Бердыев встретился с руководством Татарстана

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Сегодня должен был состояться попечительский совет «Рубина», на котором с высокой долей вероятности именно Бердыева назначали бы новым главным тренером команды. Однако заседание перенесено на следующую неделю.

В этом сезоне «Рубин» тренировал испанец Хави Грасия, казанская команда заняла девятое место в чемпионате России. (Виталий АЙРАПЕТОВ).