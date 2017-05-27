Константин Сарсания: Постараемся достичь тех же целей, что и в первый приход в «Зенит»
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания в интервью «СЭ» прокомментировал свое назначение. О нем
сине-бело-голубые объявили сегодня, а накануне в невский клуб на руководящую должность вернулся Сергей Фурсенко.
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— Благодарен главе «Газпрома», акционерам, совету директоров клуба за доверие, — говорит Сарсания. — Сергей Александрович Фурсенко пригласил в «Зенит» во второй раз, спасибо ему за доверие. Надеюсь, наша работа будет не менее успешной, чем в первый приход. Сделаю все возможное, чтобы «Зенит» был на ведущих позициях в российском и европейском футболе.
— Тогда был выигран чемпионский титул и Кубок УЕФА. Сейчас такие же цели?
— Будем стараться.
— Вопрос с главным тренером — ваша зона ответственности?
— Пока без комментариев. Решение примет руководство клуба.
— Вы покидаете пост главного тренера литовского «Атлантаса»?
— Да. (Сергей ЕГОРОВ).
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