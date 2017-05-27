Константин Сарсания: Постараемся достичь тех же целей, что и в первый приход в «Зенит»

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— Благодарен главе «Газпрома», акционерам, совету директоров клуба за доверие, — говорит Сарсания. — Сергей Александрович Фурсенко пригласил в «Зенит» во второй раз, спасибо ему за доверие. Надеюсь, наша работа будет не менее успешной, чем в первый приход. Сделаю все возможное, чтобы «Зенит» был на ведущих позициях в российском и европейском футболе.

— Тогда был выигран чемпионский титул и Кубок УЕФА. Сейчас такие же цели?

— Будем стараться.

— Вопрос с главным тренером — ваша зона ответственности?

— Пока без комментариев. Решение примет руководство клуба.

— Вы покидаете пост главного тренера литовского «Атлантаса»?

— Да. (Сергей ЕГОРОВ).