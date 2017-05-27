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27 мая 2017, 16:12 | Футбол: Премьер-лига | ИА Татар-информ

СМИ: Назначение главного тренера «Рубина» отложено на неопределенный срок

Бердыев в пятницу находился в Казани, а в субботу уехал в Ростов-на-Дону на встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

«Рубин» отложил на неопределенный срок заседание попечительского совета клуба, по итогам которого должны были назначить на пост главного тренера казанцев Курбана Бердыева, пишет sports.ru.

Бердыев вчера находился в Казани, а сегодня уехал в Ростов-на-Дону на встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Издание отмечает, что вероятность возвращения Бердыева в «Рубин» остается высокой.
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