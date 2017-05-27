От Зобнина до Ильина. Топ-10 самых прогрессирующих игроков России

1. Роман ЗОБНИН («Спартак»)

Статистика: 23 года, 29 матчей, 2 гола, 7 голевых передач, 2 желтые карточки, ср.оценка «СЭ» — 6,16.

Мы еще по временам «Динамо» знали, что Роман — очень талантливый игрок, у которого впереди может быть самое светлое будущее. Но новый сезон в составе красно-белых 23-летний полузащитник провел выше всяких похвал. Выяснилось, что он одинаково полезен и в опорной зоне, и на любом из флангов средней линии, и даже по всей бровке при схеме 3−5−2. А «Спартак» стало сложно представить без новичка: во всех матчах, пока борьба за золото не закончилась, он выходил с первых минут.

Не зря Зобнин по итогам сезона удостоился звания лучшего левого полузащитника чемпионата, а Массимо Каррера, который не очень любит выделять кого-то персонально, признался: Роман — футболист, который прибавил за год сильнее, чем кто-либо еще. И сейчас, перед Кубком конфедераций, он — один из тех, в кого особенно хочется верить.

2. Андрей ЛУНЕВ («Уфа"/"Зенит»)

25 лет, 20 матчей, 12 пропущенных мячей, 12 сухих матчей, ср.оценка «СЭ» — 6,18.

Его трудно назвать молодым, все-таки в ноябре нынешний вратарь «Зенита» отметил 25-летие. Возраст для футболистов уже серьезный, кто-то даже успевает пройти пик, однако для нашего героя все только начинается. Именно в этом сезоне он получил первый шанс в премьер-лиге — и сполна им воспользовался. Точкой отсчета стало 11 сентября, когда из-за травмы Шелии Виктор Гончаренко доверил место в воротах «Уфы» в матче с «Краснодаром» резервисту Луневу.

Итог всем известен: три подряд «сухие» игры (помимо встречи с «быками» — еще с «Локо» и «Спартаком» на выезде), куча роскошных спасений, отраженный пенальти… Карьера взлетела так круто, что тут же последовало предложение от «Зенита». Зимой Лунев переехал в Санкт-Петербург и там тоже быстро стал первым номером, без каких-либо проблем вытеснив Лодыгина. Позади — 12 матчей на ноль из 20. Отличный показатель! И быть бы Андрею в составе сборной на Кубке конфедераций, если бы не обидная травма.

3. Никита МЕДВЕДЕВ («Ростов»)

22 года, 17 матчей, 9 пропущенных мячей, 10 сухих матчей, ср.оценка «СЭ» — 5,94.

До нынешнего сезона 22-летний вратарь не провел ни одной минуты не то что в РФПЛ, а даже в ФНЛ! Может, и в этом чемпионате он бы тоже не сыграл, однако в дело вмешалась травма Джанаева, с которой Сослан до сих пор, увы, не может разобраться. «Ростову» же поздней осенью пришлось бросать в бой необстрелянного Медведева. В первых двух матчах при Никите в воротах дончане уступили, а потом вдруг началась самая фантастическая вратарская серия в истории чемпионатов России, длившаяся 988 минут.

Воспитанник ижевского футбола не пропускал 10 полных матчей. Ему не могли забить ни «Зенит», ни ЦСКА, ни «Краснодар», ни «Спартак». И лишь «Арсенал» в 27-м туре все-таки не позволил Медведеву дошагать до заветной «тысячи». Концовка чемпионата получилась уже «мокренькой», однако феноменальный российский рекорд есть, и его уже никто у Никиты не отнимет. Так держать в следующем сезоне!

4. Александр ГОЛОВИН (ЦСКА)

20 лет, 30 матчей, 3 гола, 5 голевых передач, 3 желтые карточки, ср.оценка «CЭ» — 5,95.

Хавбек армейцев еще в прошлом году заставил говорить о себе в восторженных тонах, а в этом чемпионате его прогресс только продолжился. Никакого «синдрома второго сезона» не прослеживалось, 20-летний Головин без особого труда взял на себя бремя лидерства после дисквалификации Еременко и при постоянных травмах Дзагоева, сыграл во всех 30 матчах и во многих из них был безоговорочно лучшим на поле.

В этом году мы увидели новую черту Александра: универсальность. Он одинаково комфортно чувствует себя что при схеме 4−2−3−1 на любой позиции в средней линии, что при расстановке 3−5−2, и даже левым защитником его пару раз пробовали — вовсе небезуспешно. Трансферные слухи сватают Головина в «Челси» — и это, наверное, лучший показатель его прогресса. Будем верить, что и на Кубке конфедераций полузащитник не затеряется.

5. Георгий ДЖИКИЯ («Амкар"/"Спартак»)

23 года, 24 матча, 1 гол, 2 голевые передачи, 5 желтых карточек, 1 красная карточка, ср.оценка «СЭ» — 5,63.

Гаджи Гаджиев умеет не только строить крепкие команды из любого материала, но и воспитывать молодежь, поднимать юные дарования на неведомые им прежде высоты. Одним из примеров стал как раз Джикия, который в 2015-м перебрался в Пермь из дзержинского «Химика» и за два сезона превратился в разностороннего защитника, заслужившего вызов в сборную. А потом пошли и интересы со стороны многих ведущих клубов.

Георгий выбрал «Спартак» — и не прогадал. В составе красно-белых он в конце чемпионата тоже стал важной фигурой, вытеснил Кутепова, помог выиграть золото, выходя на поле во всех ключевых финишных сражениях. Впереди у 23-летнего защитника — Кубок конфедераций.

6. Федор ЧАЛОВ (ЦСКА)

19 лет, 15 матчей, 6 голов, 2 голевые передачи, ср.оценка «СЭ» — 6,04.

Леонид Слуцкий долго и терпеливо пытался встроить в армейский состав Траоре, но затея эта все-таки оказалась обречена на провал. И тогда, уже перед уходом, главный тренер от безысходности стал подпускать к стартовой обойме 18-летнего Чалова. Не сказать, что Федор стал сверкать с первых же минут, однако отчетливо прослеживались отличная техника, приличная скорость, склонность к силовой борьбе и огромное желание. В результате на зимний перерыв юный нападающий уходил уже футболистом стартового состава, сыгравшим в том числе и в Лиге чемпионов и забившим первый взрослый гол в карьере в ворота «Урала».

При Викторе Гончаренко Чалов на какое-то время сел обратно в запас, уступая место то Ионову, то Оланаре, однако в итоге главный тренер разочаровался в обоих и вновь бросил в бой воспитанника клуба. Федор составил классную связку с Витинью и за последние четыре тура, где выходил с первых минут, наколотил четыре гола. А всего в чемпионате у него набралось шесть мячей — больше, чем у многомиллионного Кокорина. Неплохо для начала!

7. Александр СЕЛИХОВ («Амкар"/"Спартак»)

23 года, 18 матчей, 12 пропущенных мячей, 11 матчей на ноль, ср.оценка «СЭ» — 5,81.

23-летний голкипер еще в прошлом сезоне доказал свой несомненный класс, когда стремительно ворвался в состав «Амкара» и заслужил звание одного из самых надежных в чемпионате. Летом вокруг Селихова ходили многочисленные трансферные слухи, но вратарь остался в Перми, провел отличную первую часть чемпионата (10 «сухих» матчей из 17) и все-таки ушел на повышение в «Спартак».

В составе красно-белых Александр пока не стал основным, но свой единственный матч он провел на отличном уровне. И, наверное, все еще впереди.

8. Алексей МИРАНЧУК («Локомотив»)

21 год, 29 матчей, 3 гола, 4 голевых передачи, 3 желтых карточки, ср.оценка «СЭ» — 5,76.

Для хавбека «Локо» сезон следует разделить на две части. В первой — летом, осенью и ранней зимой — фамилия Миранчука всплывала в прессе не в связи с хорошей игрой, а исключительно из-за постоянных разговоров о контракте, тогда как на поле он зарабатывал какие-то крохотные баллы результативности. Но зимой случилось важное событие: Алексей пусть и не продлил соглашение с родным клубом, однако хотя бы остался в нем как минимум до лета.

И вторая часть сезона сложилась для хавбека куда лучше. С нервами у него все оказалось в порядке, и в одном только чемпионате он набрал восемь результативных очков, что ровно в восемь раз больше, чем в первых 17 турах. А еще были важные голы в Кубке России, в том числе и в финальном сражении с «Уралом». Где Миранчук начнет следующий сезон, пока неизвестно, однако весну он провел достойно, и стыдно перед родным клубом ему точно не будет при любом развитии событий.

9. Иван ОБЛЯКОВ («Уфа»)

18 лет, 20 матчей, 1 гол, 1 голевая передача, 3 желтые карточки, ср.оценка «СЭ» — 5,50.

Еще прошлой зимой его признавали лучшим игроком Мемориала Гранаткина. В таком возрасте, только-только закончив школу, многие лишь делают первые шаги в дублирующих составах. Но Обляков, не дождавшись предложения от «Зенита», воспитанником структуры которого он является, решил уехать в Уфу. Здесь он быстро ворвался во взрослый футбол, в июле дебютировал в премьер-лиге, сначала выходил на замену, а потом все чаще начал появляться с первых минут.

На конец сезона у 18-летнего полузащитника набралось 20 игр — никто из ровесников похвастаться таким количеством не может. А еще Обляков забил красивый гол в ворота «Спартака», пусть и в проигранном матче. Талант виден невооруженным глазом, хочется верить, что с каждым годом он теперь будет расцветать.

10. Владимир ИЛЬИН («Урал»)

25 лет, 12 матчей, 4 гола, 1 голевая передача, 2 желтых карточки, ср.оценка «СЭ» — 5,54.

25-летний нападающий начинал сезон в «Кубани», где в 24 турах ФНЛ забил лишь два мяча. Тем удивительнее оказался его весенний расцвет в «Урале» — когда екатеринбургская команда в марте и начале апреля сокрушала одного соперника за другим, Ильин на поле сверкал едва ли не ярче всех. Выяснилось, что он отличный форвард штрафной, здорово бьет в одно касание и классно действует на «втором этаже». После трех голов подряд в чемпионате (в ворота «Рубина», «Урала» и «Оренбурга») и двух — в Кубке России («Краснодару» и тому же «Рубину») пошли даже разговоры, что неплохо бы его привлечь в сборную.