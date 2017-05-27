От Зобнина до Ильина. Топ-10 самых прогрессирующих игроков России
Приводим рейтинг молодых российских футболистов, которые, по мнению «СЭ», добились в прошедшем сезоне наибольшего прогресса.
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1. Роман ЗОБНИН («Спартак»)
Статистика: 23 года, 29 матчей, 2 гола, 7 голевых передач, 2 желтые карточки, ср.оценка «СЭ» — 6,16.
Мы еще по временам «Динамо» знали, что Роман — очень талантливый игрок, у которого впереди может быть самое светлое будущее. Но новый сезон в составе
Не зря Зобнин по итогам сезона удостоился звания лучшего левого полузащитника чемпионата, а Массимо Каррера, который не очень любит выделять
2. Андрей ЛУНЕВ («Уфа"/"Зенит»)
25 лет, 20 матчей, 12 пропущенных мячей, 12 сухих матчей, ср.оценка «СЭ» — 6,18.
Его трудно назвать молодым,
Итог всем известен: три подряд «сухие» игры (помимо встречи с «быками» — еще с «Локо» и «Спартаком» на выезде), куча роскошных спасений, отраженный пенальти… Карьера взлетела так круто, что тут же последовало предложение от «Зенита». Зимой Лунев переехал в
3. Никита МЕДВЕДЕВ («Ростов»)
22 года, 17 матчей, 9 пропущенных мячей, 10 сухих матчей, ср.оценка «СЭ» — 5,94.
До нынешнего сезона 22-летний вратарь не провел ни одной минуты не то что в РФПЛ, а даже в ФНЛ! Может, и в этом чемпионате он бы тоже не сыграл, однако в дело вмешалась травма Джанаева, с которой Сослан до сих пор, увы, не может разобраться. «Ростову» же поздней осенью пришлось бросать в бой необстрелянного Медведева. В первых двух матчах при Никите в воротах дончане уступили, а потом вдруг началась самая фантастическая вратарская серия в истории чемпионатов России, длившаяся 988 минут.
Воспитанник ижевского футбола не пропускал 10 полных матчей. Ему не могли забить ни «Зенит», ни ЦСКА, ни «Краснодар», ни «Спартак». И лишь «Арсенал» в 27-м туре
4. Александр ГОЛОВИН (ЦСКА)
20 лет, 30 матчей, 3 гола, 5 голевых передач, 3 желтые карточки, ср.оценка «CЭ» — 5,95.
Хавбек армейцев еще в прошлом году заставил говорить о себе в восторженных тонах, а в этом чемпионате его прогресс только продолжился. Никакого «синдрома второго сезона» не прослеживалось, 20-летний Головин без особого труда взял на себя бремя лидерства после дисквалификации Еременко и при постоянных травмах Дзагоева, сыграл во всех 30 матчах и во многих из них был безоговорочно лучшим на поле.
В этом году мы увидели новую черту Александра: универсальность. Он одинаково комфортно чувствует себя что при схеме 4−2−3−1 на любой позиции в средней линии, что при расстановке 3−5−2, и даже левым защитником его пару раз пробовали — вовсе небезуспешно. Трансферные слухи сватают Головина в «Челси» — и это, наверное, лучший показатель его прогресса. Будем верить, что и на Кубке конфедераций полузащитник не затеряется.
5. Георгий ДЖИКИЯ («Амкар"/"Спартак»)
23 года, 24 матча, 1 гол, 2 голевые передачи, 5 желтых карточек, 1 красная карточка, ср.оценка «СЭ» — 5,63.
Гаджи Гаджиев умеет не только строить крепкие команды из любого материала, но и воспитывать молодежь, поднимать юные дарования на неведомые им прежде высоты. Одним из примеров стал как раз Джикия, который в 2015-м перебрался в Пермь из дзержинского «Химика» и за два сезона превратился в разностороннего защитника, заслужившего вызов в сборную. А потом пошли и интересы со стороны многих ведущих клубов.
Георгий выбрал «Спартак» — и не прогадал. В составе
6. Федор ЧАЛОВ (ЦСКА)
19 лет, 15 матчей, 6 голов, 2 голевые передачи, ср.оценка «СЭ» — 6,04.
Леонид Слуцкий долго и терпеливо пытался встроить в армейский состав Траоре, но затея эта
При Викторе Гончаренко Чалов на
7. Александр СЕЛИХОВ («Амкар"/"Спартак»)
23 года, 18 матчей, 12 пропущенных мячей, 11 матчей на ноль, ср.оценка «СЭ» — 5,81.
23-летний голкипер еще в прошлом сезоне доказал свой несомненный класс, когда стремительно ворвался в состав «Амкара» и заслужил звание одного из самых надежных в чемпионате. Летом вокруг Селихова ходили многочисленные трансферные слухи, но вратарь остался в Перми, провел отличную первую часть чемпионата (10 «сухих» матчей из 17) и
В составе
8. Алексей МИРАНЧУК («Локомотив»)
21 год, 29 матчей, 3 гола, 4 голевых передачи, 3 желтых карточки, ср.оценка «СЭ» — 5,76.
Для хавбека «Локо» сезон следует разделить на две части. В первой — летом, осенью и ранней зимой — фамилия Миранчука всплывала в прессе не в связи с хорошей игрой, а исключительно
И вторая часть сезона сложилась для хавбека куда лучше. С нервами у него все оказалось в порядке, и в одном только чемпионате он набрал восемь результативных очков, что ровно в восемь раз больше, чем в первых 17 турах. А еще были важные голы в Кубке России, в том числе и в финальном сражении с «Уралом». Где Миранчук начнет следующий сезон, пока неизвестно, однако весну он провел достойно, и стыдно перед родным клубом ему точно не будет при любом развитии событий.
9. Иван ОБЛЯКОВ («Уфа»)
18 лет, 20 матчей, 1 гол, 1 голевая передача, 3 желтые карточки, ср.оценка «СЭ» — 5,50.
Еще прошлой зимой его признавали лучшим игроком Мемориала Гранаткина. В таком возрасте,
На конец сезона у 18-летнего полузащитника набралось 20 игр — никто из ровесников похвастаться таким количеством не может. А еще Обляков забил красивый гол в ворота «Спартака», пусть и в проигранном матче. Талант виден невооруженным глазом, хочется верить, что с каждым годом он теперь будет расцветать.
10. Владимир ИЛЬИН («Урал»)
25 лет, 12 матчей, 4 гола, 1 голевая передача, 2 желтых карточки, ср.оценка «СЭ» — 5,54.
25-летний нападающий начинал сезон в «Кубани», где в 24 турах ФНЛ забил лишь два мяча. Тем удивительнее оказался его весенний расцвет в «Урале» — когда екатеринбургская команда в марте и начале апреля сокрушала одного соперника за другим, Ильин на поле сверкал едва ли не ярче всех. Выяснилось, что он отличный форвард штрафной, здорово бьет в одно касание и классно действует на «втором этаже». После трех голов подряд в чемпионате (в ворота «Рубина», «Урала» и «Оренбурга») и двух — в Кубке России («Краснодару» и тому же «Рубину») пошли даже разговоры, что неплохо бы его привлечь в сборную.
Правда, потом Владимир
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