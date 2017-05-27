Зобнин признан лучшим игроком «Спартака» сезона-2016/17 по версии болельщиков

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«Поздравляем Романа, перешедшего в “Спартак” минувшим летом, с победой! Желаем и в дальнейшем радовать болельщиков своей игрой и голами, а перед началом сезона мы вручим ему памятный подарок», — говорится на сайте «Фратрии», объединения болельщиков «Спартака».