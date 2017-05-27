Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29888601/
27 мая 2017, 14:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Зобнин признан лучшим игроком «Спартака» сезона-2016/17 по версии болельщиков

Лучшим игроком «Спартака» сезона-2016/17 по версии болельщиков признан полузащитник Роман Зобнин.

Лучшим игроком Спартака сезона-2016/17 по версии болельщиков признан полузащитник Роман <span class=error>Зобнин</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Поздравляем Романа, перешедшего в “Спартак” минувшим летом, с победой! Желаем и в дальнейшем радовать болельщиков своей игрой и голами, а перед началом сезона мы вручим ему памятный подарок», — говорится на сайте «Фратрии», объединения болельщиков «Спартака».

Болельщики «Спартака» после каждого тура голосовали за тройку лучших, на их взгляд, футболистов. Зобнин набрал 370 очков, второе место у обладателя награды двух последних сезонов Квинси Промеса — 322,5. Третьим стал дебютант красно-белых Лукас Фернандо — 320.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото