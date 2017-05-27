В Италии «Зенит» назвали претендентом на защитника «Дженоа» Иццо
В сфере интересов «Зенита» находится защитник «Дженоа» Армандо Иццо, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
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По данным источника, клуб из
Отмечается, что уже были контакты между игроком, главным тренером «Зенита» Мирчей Луческу и итальянским защитником
В апреле Иццо был дисквалифицирован на 18 месяцев за сокрытие информации о договорных матчах во время выступления за «Авеллино», но в мае дисквалификация была сокращена до шести месяцев. Таким образом, защитник сможет вернуться на поле уже в следующем сезоне.
В нынешнем сезоне Иццо провёл 29 матчей в итальянской Серии A и сделал две голевые передачи.
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