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27 мая 2017, 13:57 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

В Италии «Зенит» назвали претендентом на защитника «Дженоа» Иццо

В сфере интересов «Зенита» находится защитник «Дженоа» Армандо Иццо, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В сфере интересов Зенита находится защитник <span class=error>Дженоа</span> <span class=error>Армандо</span> <span class=error>Иццо</span> сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди <span class=error>Марцио</span>. Увеличить
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По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга составит конкуренцию «Роме» в борьбе за приобретение футболиста.

Отмечается, что уже были контакты между игроком, главным тренером «Зенита» Мирчей Луческу и итальянским защитником сине-бело-голубых Доменико Кришито. В то же время «Зенит» пока не связывался с «Дженоа» по поводу трансфера 25-летнего итальянского защитника.

В апреле Иццо был дисквалифицирован на 18 месяцев за сокрытие информации о договорных матчах во время выступления за «Авеллино», но в мае дисквалификация была сокращена до шести месяцев. Таким образом, защитник сможет вернуться на поле уже в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне Иццо провёл 29 матчей в итальянской Серии A и сделал две голевые передачи.

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