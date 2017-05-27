ФК «Спартак» проведет три контрольных матча на летнем тренировочном сборе в Филлахе
Футболисты московского «Спартака» сыграют три товарищеских матча на летнем тренировочном сборе в австрийском Филлахе, сообщается на официальном сайте «красно-белых».
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Контрольные игры у команды Массимо Карреры намечены на 1, 4 и 7 июля. Соперники «красно-белых» определятся позднее.
Ранее сообщалось, что сбор «Спартака» в Филлахе начнется 24 июня и продлится две недели.
В завершившемся сезоне «Спартак» впервые с 2001 года стал чемпионом России и получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2017/18.
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