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27 мая 2017, 13:29 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Спартак» проведет три контрольных матча на летнем тренировочном сборе в Филлахе

Футболисты московского «Спартака» сыграют три товарищеских матча на летнем тренировочном сборе в австрийском Филлахе, сообщается на официальном сайте «красно-белых».

Футболисты московского Спартака сыграют три товарищеских матча на летнем тренировочном сборе в австрийском <span class=error>Филлахе</span> сообщается на официальном сайте красно-белых. Увеличить
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Контрольные игры у команды Массимо Карреры намечены на 1, 4 и 7 июля. Соперники «красно-белых» определятся позднее.

Ранее сообщалось, что сбор «Спартака» в Филлахе начнется 24 июня и продлится две недели.

В завершившемся сезоне «Спартак» впервые с 2001 года стал чемпионом России и получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2017/18.

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