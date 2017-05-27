«Тосно» заключил контракт со стадионом «Петровский» о проведении матчей премьер-лиги

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Вместимость арены составляет около 21 тысячи зрителей. Он был открыт в 1925 году и является одним из старейших стадионов России.

Долгое время «Петровский» являлся домашней ареной «Зенита», который в следующем сезоне, как предполагается, будет проводить матчи на новом стадионе «Санкт-Петербург».