«Тосно» заключил контракт со стадионом «Петровский» о проведении матчей премьер-лиги
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил о том, что клуб заключил контракт со стадионом «Петровский» на проведение матчей чемпионата России в следующем сезоне.
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Видимо, что-то случилось...
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Вместимость арены составляет около 21 тысячи зрителей. Он был открыт в 1925 году и является одним из старейших стадионов России.
Долгое время «Петровский» являлся домашней ареной «Зенита», который в следующем сезоне, как предполагается, будет проводить матчи на новом стадионе «Санкт-Петербург».
Напомним, что «Тосно» вышел в
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