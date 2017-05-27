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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29888147/
27 мая 2017, 13:27 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Тосно» заключил контракт со стадионом «Петровский» о проведении матчей премьер-лиги

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил о том, что клуб заключил контракт со стадионом «Петровский» на проведение матчей чемпионата России в следующем сезоне.

Генеральный директор <span class=error>Тосно</span> Вячеслав Матюшенко сообщил о том что клуб заключил контракт со стадионом Петровский на проведение матчей чемпионата России в следующем сезоне. Увеличить
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Вместимость арены составляет около 21 тысячи зрителей. Он был открыт в 1925 году и является одним из старейших стадионов России.

Долгое время «Петровский» являлся домашней ареной «Зенита», который в следующем сезоне, как предполагается, будет проводить матчи на новом стадионе «Санкт-Петербург».

Напомним, что «Тосно» вышел в премьер-лигу, заняв второе место в первенстве ФНЛ. Они проводили матчи на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде. Однако РФС и РФПЛ запретили команде выступать на данной арене, поскольку она не соответствует требованиям, а также потому что «Тосно» зарегистрирован как клуб не из Великого Новгорода, а из Ленинградской области.

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