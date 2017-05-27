Каррера несравненный

МИНУС НА ПЛЮС ДАЮТ ЖИРНЫЙ МИНУС

Тренерскими успехами прошедший чемпионат был, мягко говоря, не богат. Причем до такой степени, что не получилось набрать пятерку мастеров, отработавших сезон «в плюсе». Леонид Слуцкий после привычно турбулентной для ЦСКА осени вышел из игры. Юрий Семин преуспел только на кубковой стезе, как и Александр Тарханов, у которого в чемпионате получился отличный март и крайне слабые апрель и май. Мирча Луческу вдохновенно стартовал, а потом «Зенит», да и его самого, заштормило. Так и не произвела цельного впечатления работа Игоря Шалимова в «Краснодаре» и Сергея Семака в «Уфе»; наставники команд из нижней шестерки имели локальные достижения, но общий результат их нивелировал. Особый случай — Вадим Скрипченко, который сначала шел ко дну с «Уралом», а потом, лихо переметнувшись в стан конкурента, утопил и его.

Включать в тренерский рейтинг Курбана Бердыева и вовсе неправомерно. Но не потому, что «Ростов» сверкал большей частью на международной арене — он и в премьер-лиге был на виду. Просто Бердыев в минувшем сезоне официально тренером не числился. А Иван Данильянц и Дмитрий Кириченко нас, прямо скажем, не убедили в своей самостоятельности.

Итак, четверка лучших. Не перспективных, не заявивших о себе, не отрекомендовавшихся, а именно лучших.

1. Массимо КАРРЕРА («Спартак»)

Из правила «Лучший тренер — чемпион», как и положено, бывают исключения, но не в данном случае. Сравнивать с итальянцем в этом году некого. 21 победа в 29 играх: кто больше? Риторический вопрос. Причем «Спартак» продолжал выигрывать, даже обеспечив себе титул, — настолько требователен был его наставник, настолько он любит и уважает футбол. Правда, заключительный матч команда провела крайне скверно, напрямую повлияв на расклады в споре аутсайдеров, да и по ходу чемпионата бывали у нее провалы. И непозволительный для лидера подход «спустя рукава» к отдельным играм не красит нового чемпиона страны. Каррера виноват в этом всецело: не подготовил, не настроил, не учел нюансов тактики соперника и психологии своих игроков. Но он и не снимал с себя вины, признавал и ошибки, и недоработки. И при этом защищал своих футболистов: после наиболее отвратительных игр он даже не выходил к прессе, чтоб никого из подопечных не оскорбить в порыве гнева и не нарушить атмосферу в команде. Легко можно догадаться, сколь крепко попадало спартаковцам от тренера вдали от посторонних ушей и глаз.

А команду он сколотил замечательную: настойчивую, целеустремленную, одухотворенную, знающую, чего она хочет и какими способами этого добиться. И сделал чемпионом нечемпионский, в принципе, состав — с рыхлой обороной, зыбкими флангами, не самой сильной в премьер-лиге атакующей линией и далеко не лучшим вратарем. Не случайно же к новому сезону Каррера хочет капитально укрепиться — человек футбола, он хорошо понимает, что эта команда прыгнула выше головы, достигла потолка, и вряд ли способна не то, что на большее, а хотя бы удержать завоеванные позиции и не ударить в грязь лицом в Лиге чемпионов. Тем ценнее выглядит его тренерский труд в минувшем сезоне.

2. Виктор ГОНЧАРЕНКО («Уфа», ЦСКА)

Пока Скрипченко тонул то с «Уралом», то с «Крыльями», другой белорусский наставник, тоже поработавший с двумя командами, обе улучшил. «Уфа» при Гончаренко обосновалась в верхней половине таблицы, замахивалась даже на зону УЕФА, и получила такой запас прочности, что хватило на всю весну: как оставил уфимцев нынешний тренер ЦСКА на 7-м месте, так они и финишировали. Армейцы же под руководством Гончаренко выхватили у «Зенита» серебро и билет в Лигу чемпионов.

Много было разговоров, что сменщик Слуцкого делает ставку на оборонительный футбол, что ЦСКА стал играть скучнее и еще более закрыто, чем раньше. Обычно в таких ситуациях лучший контрдовод — цифры: осенью ЦСКА в 17 матчах забил 21 гол и пропустил 11. Весной в 13-ти — 26 и 4, причем два из четырех мячей пропустил от неудержимого «Спартака». Мощный финиш армейцев (четыре победы с общим счетом 11:0) и солидный тренерский опыт Гончаренко в подготовке команд к сезону дает все основания утверждать, что в следующем чемпионате ЦСКА будет главным претендентом на золото.

3. Рашид РАХИМОВ («Терек»)

Впервые за годы работы Рахимова грозненцы провели чемпионат ровно: 25 очков в первом круге, 23 — во втором. В двух предыдущих сезонах «Терек» тоже хорошо начинал, обитая по осени среди лидеров и заставляя считаться с собой. А по весне с легкостью разбазаривал очковый запас и терял позиции. И в этот раз долгое время казалось, что команда просто доигрывает сезон. Но на финише «Терек» вдруг встрепенулся, одержал пять побед в шести заключительных матчах и остановился всего в одном шаге — в одном очке — от Лиги Европы. Несмотря на потерю Маурисиу и Рыбуса — игроков определяющих, ключевых, — Рахимов сохранил лицо, стиль и уровень командной игры, постепенно обновил состав — и впервые завел «Терек» в пятерку лучших команд премьер-лиги.

4. Гаджи ГАДЖИЕВ («Амкар»)

Пермяки не выражали серьезных турнирных притязаний, но, не имея «столичного» подбора игроков и несметных ресурсов, всю осень провели в группе лидеров, что исчерпывающе характеризует работу Гаджиева. Команда прекрасно понимала его и старалась не оплошать, благодаря чему в ее активе есть победы над «Ростовом» и «Зенитом» (уже в марте), гостевая ничья с ЦСКА и разгром неуступчивого, никому без боя не сдававшегося «Оренбурга». Концовка чемпионата, правда, получилась скомканной: утратив турнирные перспективы, «Амкар» в последних 11 матчах ни разу не выиграл и набрал лишь 5 очков, скатившись из зоны УЕФА, где долго и заслуженно пребывал, на 10-е место. Но это не умаляет заслуг Гаджиева, который, если сопоставлять параметры «состав — игра — результаты», в чрезвычайно стесненных условиях отработал на «отлично».