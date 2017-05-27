Петржела: Фурсенко — серьезный человек, никаких проблем у меня с ним не было
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возвращение в петербургский клуб Сергея Фурсенко, который стал генеральным директором
сине-бело-голубых.
«Я думаю, он сможет помочь «Зениту». Фурсенко — серьезный человек, никаких проблем у меня с ним не было. Сложность заключалась лишь в том, что ему постоянно надо было консультироваться с высшим руководством клуба в Москве. Фурсенко — хороший, честный человек. Мы расстались
Он постоянно хочет побеждать, успех «Зенита» для него всегда был на первом месте. Фурсенко очень старался, всегда помогал мне, но идти до конца ему было очень сложно. Когда я приходил к нему с просьбой приобрести сильного игрока, он был обязан проконсультироваться в Москве. Поэтому между нами и возникало недопонимание.
Впрочем, и я допустил ошибку, пойдя на открытый конфликт с президентом клуба. Но, повторюсь, это не повлияло на наши отношения. Мы расстались
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