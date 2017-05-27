«Я думаю, он сможет помочь «Зениту». Фурсенко — серьезный человек, никаких проблем у меня с ним не было. Сложность заключалась лишь в том, что ему постоянно надо было консультироваться с высшим руководством клуба в Москве. Фурсенко — хороший, честный человек. Мы расстались по-доброму, без взаимных обид и претензий.

Он постоянно хочет побеждать, успех «Зенита» для него всегда был на первом месте. Фурсенко очень старался, всегда помогал мне, но идти до конца ему было очень сложно. Когда я приходил к нему с просьбой приобрести сильного игрока, он был обязан проконсультироваться в Москве. Поэтому между нами и возникало недопонимание.

Впрочем, и я допустил ошибку, пойдя на открытый конфликт с президентом клуба. Но, повторюсь, это не повлияло на наши отношения. Мы расстались по-доброму. Ничего плохого о нем сказать не могу. Хороший президент! Мы дружили семьями, я часто бывал у него в гостях, — цитирует Петржелу Bobsoccer.