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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29887681/
27 мая 2017, 11:54 | Футбол: Премьер-лига | «Газета.Ру»

Петржела: Фурсенко — серьезный человек, никаких проблем у меня с ним не было

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возвращение в петербургский клуб Сергея Фурсенко, который стал генеральным директором сине-бело-голубых.

«Я думаю, он сможет помочь «Зениту». Фурсенко — серьезный человек, никаких проблем у меня с ним не было. Сложность заключалась лишь в том, что ему постоянно надо было консультироваться с высшим руководством клуба в Москве. Фурсенко — хороший, честный человек. Мы расстались по-доброму, без взаимных обид и претензий.

Он постоянно хочет побеждать, успех «Зенита» для него всегда был на первом месте. Фурсенко очень старался, всегда помогал мне, но идти до конца ему было очень сложно. Когда я приходил к нему с просьбой приобрести сильного игрока, он был обязан проконсультироваться в Москве. Поэтому между нами и возникало недопонимание.

Впрочем, и я допустил ошибку, пойдя на открытый конфликт с президентом клуба. Но, повторюсь, это не повлияло на наши отношения. Мы расстались по-доброму. Ничего плохого о нем сказать не могу. Хороший президент! Мы дружили семьями, я часто бывал у него в гостях, — цитирует Петржелу Bobsoccer.

Ранее экс-президент РФС Сергей Фурсенко назначен президентом и председателем правления петербургского «Зенита» и единолично возглавил клуб.

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