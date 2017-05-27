СМИ: «Зенит» проведет переговоры с итальянским тренером Манчини

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52-летний Манчини стал одним из основных кандидатов на пост главного тренера после возвращения в «Зенит» Сергея Фурсенко, который в пятницу был назначен председателем правления и президентом клуба. По данным источника, в ближайшее время пройдут переговоры между сторонами. Манчини на посту главного тренера «Зенита» может сменить румынского специалиста Мирчу Луческу, став вторым возглавившим клуб итальянцем после Лучано Спаллетти (2009−2014).

Манчини работал главным тренером в итальянских «Лацио», «Фиорентине», «Интере», который трижды приводил к победе в национальном первенстве, и английском «Манчестер Сити», ставшим под его руководством чемпионом страны. В 2008 году он был признан лучшим тренером Италии.

Последним местом работы специалиста был «Интер», который он покинул в августе текущего года.

Под руководством Луческу «Зенит» дошел до 1/16 финала Лиги Европы — 2016/17, где уступил бельгийскому «Андерлехту», занял третье место в чемпионате России, второй сезон подряд не получив путевку в самый престижный еврокубковый турнир — Лигу чемпионов.