Московский «Локомотив» ведет переговоры с воспитанником казахстанского футбола

Марат начинал играть в футбол в родном Казахстане — в совхозе «Большевик» Костанайской области, участвовал в районных и областных соревнованиях. В 14 лет он переехал с родителями на ПМЖ в Челябинскую область России.



В 2010/2012 годах Марат защищал цвета клуба «Магнитогорск» в 3 лиге российского чемпионата, после службы в армии с 2014 года играл за «Челябинск» во 2 лиге. Этой зимой игрок перешел в выступающий в ФНЛ «Тамбов», в матчах за который и обратил на себя внимание московских железнодорожников.



Вопрос с трансфером Марата Быстрова в «Локомотив» из столицы России может решиться в ближайшее время.