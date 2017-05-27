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27 мая 2017, 11:09 | Футбол: Премьер-лига | Sports.kz

Московский «Локомотив» ведет переговоры с воспитанником казахстанского футбола

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Как стало известно Sports.kz, московский «Локомотив» в настоящее время ведет переговоры о переходе в свой состав 24-летнего защитника «Тамбова» Марата Быстрова.

Как стало известно Sports.kz московский Локомотив в настоящее время ведет переговоры о переходе в свой состав 24-летнего защитника Тамбова Марат <span class=error>Быстрова</span>. Увеличить
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Марат начинал играть в футбол в родном Казахстане — в совхозе «Большевик» Костанайской области, участвовал в районных и областных соревнованиях. В 14 лет он переехал с родителями на ПМЖ в Челябинскую область России.

В 2010/2012 годах Марат защищал цвета клуба «Магнитогорск» в 3 лиге российского чемпионата, после службы в армии с 2014 года играл за «Челябинск» во 2 лиге. Этой зимой игрок перешел в выступающий в ФНЛ «Тамбов», в матчах за который и обратил на себя внимание московских железнодорожников.

Вопрос с трансфером Марата Быстрова в «Локомотив» из столицы России может решиться в ближайшее время.

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