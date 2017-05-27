«Спартак» и «Локомотив» заинтересованы в переходе форварда «Сампдории» Будимира
Агент Винченцо Тропиано, представляющий интересы хорватского форварда «Сампдории» Анте Будимира, сообщил, что его клиент может продолжить карьеру в России.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Могу подтвердить интерес пражской “Спарты” и “Риеки”, также им интересуются московские “Спартак” и “Локомотив”. Анте пользуется большим авторитетом на рынке Европе, но и в Италии есть несколько клубов, которые хотели бы подписать его. Он все еще игрок “Сампдории”, хотя в этом сезоне ему не дали шанс проявить себя. Теперь мы должны выяснить, как будет развиваться ситуация с другим форвардом “Сампдории” Патриком Шиком. После этого многое прояснится», — цитирует агента Сalcioweb.
В этом сезоне Серии А 25-летний Будимир провел на поле 302 минуты и не отметился результативными действиями.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter