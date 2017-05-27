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27 мая 2017, 10:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» и «Локомотив» заинтересованы в переходе форварда «Сампдории» Будимира

Обновлено: 11:09
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Агент Винченцо Тропиано, представляющий интересы хорватского форварда «Сампдории» Анте Будимира, сообщил, что его клиент может продолжить карьеру в России.

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«Могу подтвердить интерес пражской “Спарты” и “Риеки”, также им интересуются московские “Спартак” и “Локомотив”. Анте пользуется большим авторитетом на рынке Европе, но и в Италии есть несколько клубов, которые хотели бы подписать его. Он все еще игрок “Сампдории”, хотя в этом сезоне ему не дали шанс проявить себя. Теперь мы должны выяснить, как будет развиваться ситуация с другим форвардом “Сампдории” Патриком Шиком. После этого многое прояснится», — цитирует агента Сalcioweb.

В этом сезоне Серии А 25-летний Будимир провел на поле 302 минуты и не отметился результативными действиями.

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