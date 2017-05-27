Албин: Не такой уж стадион «Крестовский» и дорогой, как кажется

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«Это стереотип. Заблуждение. Если прикинуть затраты на одно кресло или на один квадратный метр — а площадь объекта, на всякий случай, 285 тыс. «квадратов» — цену получим вполне адекватную. Не такой уж он и дорогой, как кажется. Сэкономить можно было. За счёт более точных проектных решений и времени: строишь быстро — строишь дешевле. 12 лет — это, конечно, долго, а каждое перепроектирование — новые расходы времени и средств.

Сначала в качестве рабочего проекта был принят вариант «лайт» — относительно небольшой и относительно дешевый стадион. Потом родились технические решения с выкатным полем и раздвижной кровлей — решения, безусловно, правильные. Когда Россия получила право на проведение матчей чемпионата мира, возникли требования ФИФА, связанные с увеличением несущей способности и числа зрительских мест.

Итоговую стоимость проекта я неоднократно озвучивал: порядка 43 млрд рублей. Но стоит учесть, что мы сейчас судимся с предыдущим генеральным подрядчиком, пытаясь взыскать с него, если докажем свою правоту, 3,6 млрд рублей. И ещё порядка миллиарда — за переделки, которые пришлось «подчищать», — заявил Албин в интервью «Аргументам и фактам».