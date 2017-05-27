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27 мая 2017, 9:52 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Таски близок к продлению контракта со «Спартаком» на два года

Защитник «Спартака» Сердар Таски близок к тому, чтобы остаться в команде.

«Спартак» уже предложил Таски соглашение на два года, утверждает Fotospor.

По информации источника, Таски готов продлить контракт со «Спартаком», так как хочет сыграть в Лиге чемпионов. Действующее соглашение турецкого футболиста с красно-белыми истечет ближайшим летом.

В начале марта Таски заявил, что легко может представить, что останется в «Спартаке» на долгое время, а в мае сообщил, что летом будет обсуждать опцию продления контракта с красно-белыми ещё на один сезон.

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