Таски близок к продлению контракта со «Спартаком» на два года

«Спартак» уже предложил Таски соглашение на два года, утверждает Fotospor.

По информации источника, Таски готов продлить контракт со «Спартаком», так как хочет сыграть в Лиге чемпионов. Действующее соглашение турецкого футболиста с красно-белыми истечет ближайшим летом.