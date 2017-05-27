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27 мая 2017, 9:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Амкар» расстался с Давидом Хурцидзе

Обновлено: 11:09
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

«Амкар» принял решение расстаться с грузинским полузащитником Давидом Хурцидзе, сообщается на официальном сайте клуба.

23-летний футболист продолжит карьеру на родине.

«Мы благодарны Давиду за совместную работу. Не сомневаюсь, что год, проведённый в “Амкаре”, пойдёт Давиду на пользу, и от души желаю ему достойного продолжения карьеры. В футболе иногда возникают ситуации, когда игроку имеет смысл сменить обстановку, и мы пошли навстречу футболисту, который решил попытать счастья в другой команде», — сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

В сезоне-2016/17 Хурцидзе провёл всего 4 матча в РФПЛ, но результативными действиями не отметился.

Амкар
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