«Амкар» расстался с Давидом Хурцидзе

23-летний футболист продолжит карьеру на родине.

«Мы благодарны Давиду за совместную работу. Не сомневаюсь, что год, проведённый в “Амкаре”, пойдёт Давиду на пользу, и от души желаю ему достойного продолжения карьеры. В футболе иногда возникают ситуации, когда игроку имеет смысл сменить обстановку, и мы пошли навстречу футболисту, который решил попытать счастья в другой команде», — сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

В сезоне-2016/17 Хурцидзе провёл всего 4 матча в РФПЛ, но результативными действиями не отметился.