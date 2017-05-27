Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29886680/
27 мая 2017, 9:01 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Болельщики: Манчини? Фурсенко начал разгребать завалы

Новость о назначении Сергея Фурсенко в «Зенит» и информация о возможном приходе в петербургский клуб Роберто Манчини — самые обсуждаемые темы пятницы.

Перемены в Зените — самые обсуждаемые темы пятницы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«ЗЕНИТ» ОБЪЯВИЛ О НАЗНАЧЕНИИ ФУРСЕНКО.

«Зенит» объявил о назначении Сергея Фурсенко на пост и.о. генерального директора клуба. 63-летний функционер сменил в этой должности Максима Митрофанова, занимавшего ее с 1 января 2007 года.

Shpasic: Шо, опять?!!

SP2: Фурсенко — инженер-политеховец, сам проектировавший такие вещи, какие всякие юристы типа Митрофанова в принципе даже представить не могут!!!

Совхоз «20 лет без побед»: Ставка на омоложение руководящего состава.

knyaz boltconskiy: Следующим на выход Луческу.

В «РОСТОВЕ» НЕ КОММЕНТИРУЮТ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УХОДЕ БЕРДЫЕВА ИЗ КЛУБА.

По информации «СЭ», 27 мая после заседания Попечительского совета «Рубина» главным тренером команды, с большой долей вероятности, будет объявлен Курбан Бердыев. В данный момент специалист занимает должность вице-президента и тренера «Ростова».

Levbereg: Да уж. Если Али Муссаевич ничего не комментирует, то или уходит Бекиевич, или еще ведут переговоры.

Luchezarny: По человечески жаль Ростов папу, как и Одессу маму… и там в команде наверно будет разруха….

Бормо-сан: Пускай уходит. Надоел этот психоз — уйдет-не уйдет.

mva13: Каждой сказке приходить конец, вот и ростовской пришел конец, здравствуй типичное 13-е место.

199: Пусть уходит. Без него Киря справится, а те кто останется, в очной встрече разнесут Рубин. Так что настоящие болельщики Ростова не волнуйтесь, все будет нормально, а Бердыев еще пожалеет, что ушел из Ростова. Ни в одном городе к нему не относились так, как в Ростове, сам говорил в интервью. Завтра уйдет, а на следующей неделе может появиться богатый спонсор и все, как говорится: поезд оставил дымок. Всем болельщикам Ростова удачи!

ЛУЧЕСКУ ПОКИНЕТ «ЗЕНИТ». МАНЧИНИ — ГЛАВНЫЙ КАНДИДАТ НА ПОСТ ТРЕНЕРА.

По информации «СЭ», питерский «Зенит», с большой долей вероятности, расстанется с главным тренером команды Мирчей Луческу. 71-летний румынский специалист возглавлял питерцев в сезоне-2016/17, не смог выиграть Кубок России и финишировал на третьем месте без путевки в Лигу чемпионов.
С приходом Сергея Фурсенко клуб активизирует работу по поиску нового наставника. Луческу останется в команде лишь при крайне маловероятном сценарии — если клуб ни с кем из кандидатов не договорится.
По нашим данным, главным кандидатом является итальянец Роберто Манчини. 52-летний специалист выигрывал национальные чемпионаты с «Интером» и «Манчестер Сити», завоевывал национальные Кубки с «Фиорентиной», «Лацио» и «Галатасараем».

werder63: Не каждый итальянец — Каррера, повторяки!))).

Русский: Это как это? А как же «в Питере — ныть»? Все, уехал навсегда? Грустно….

James Gang: Посмотрим, как Манчини умеет ныть!

Ю. Ю.: Только не надо говорить ему до свидания. Прощай, Мирча.

grroznyi85: Ожидаемо. Фурсенко похоже начал разгребать завалы.

Баламошка: Луческу надо дать еще поработать. Специалист опытный, зря что ли звали.

Tribunal Z: А Манчини вообще нулевой тренер, по моему мнению, даже в подметки к Луческу не годится.

НА АРЕНЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» НАЧАЛИ УКЛАДЫВАТЬ НОВЫЙ ГАЗОН.

На стадионе на Крестовском острове в Петербурге 26 мая начали укладывать рулонный газон. На работы должна уйти неделя, информирует «Фонтанка». Согласно источнику, «Зенит» участвует в оплате укладки нового газона.
Отмечается, что рулонное поле должно выдержать все четыре игры Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля.

rusfed 2.0: Три поля выезжающих, три крыши раздвижные, газон рулонный заграничный… три газона — все пропало!

Thomas_Boy_: Если на «Открытии» поставили памятник Черенкову, то питерской арене надо бы поставить памятник Гомеру, Мильтону и Паниковскому.

Vassel: Поле должно выдержать четыре игры, а дальше… что опять перестилать… и так каждый четыре игры. Оборжаться. Можем и каждые четыре игры перестилать. 4 игры тут, 2 на Петровском (пока перестилают). Ю.: Всегда свежее поле.

alex221083: Даешь по миллиарду в год на обновки?))).

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Из ЦСКА ушли три игрока

Перемены в "Спартаке"

Халк наигрался в Китае