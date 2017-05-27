Болельщики: Манчини? Фурсенко начал разгребать завалы
Новость о назначении Сергея Фурсенко в «Зенит» и информация о возможном приходе в петербургский клуб Роберто Манчини — самые обсуждаемые темы пятницы.
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«ЗЕНИТ» ОБЪЯВИЛ О НАЗНАЧЕНИИ ФУРСЕНКО.
«Зенит» объявил о назначении Сергея Фурсенко на пост и.о. генерального директора клуба. 63-летний функционер сменил в этой должности Максима Митрофанова, занимавшего ее с 1 января 2007 года.
Shpasic: Шо, опять?!!
SP2: Фурсенко —
Совхоз «20 лет без побед»: Ставка на омоложение руководящего состава.
knyaz boltconskiy: Следующим на выход Луческу.
В «РОСТОВЕ» НЕ КОММЕНТИРУЮТ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УХОДЕ БЕРДЫЕВА ИЗ КЛУБА.
По информации «СЭ», 27 мая после заседания Попечительского совета «Рубина» главным тренером команды, с большой долей вероятности, будет объявлен Курбан Бердыев. В данный момент специалист занимает должность
Levbereg: Да уж. Если Али Муссаевич ничего не комментирует, то или уходит Бекиевич, или еще ведут переговоры.
Luchezarny: По человечески жаль Ростов папу, как и Одессу маму… и там в команде наверно будет разруха….
Бормо-сан: Пускай уходит. Надоел этот психоз —
mva13: Каждой сказке приходить конец, вот и ростовской пришел конец, здравствуй типичное 13-е место.
199: Пусть уходит. Без него Киря справится, а те кто останется, в очной встрече разнесут Рубин. Так что настоящие болельщики Ростова не волнуйтесь, все будет нормально, а Бердыев еще пожалеет, что ушел из Ростова. Ни в одном городе к нему не относились так, как в Ростове, сам говорил в интервью. Завтра уйдет, а на следующей неделе может появиться богатый спонсор и все, как говорится: поезд оставил дымок. Всем болельщикам Ростова удачи!
ЛУЧЕСКУ ПОКИНЕТ «ЗЕНИТ». МАНЧИНИ — ГЛАВНЫЙ КАНДИДАТ НА ПОСТ ТРЕНЕРА.
По информации «СЭ», питерский «Зенит», с большой долей вероятности, расстанется с главным тренером команды Мирчей Луческу. 71-летний румынский специалист возглавлял питерцев в сезоне-2016/17, не смог выиграть Кубок России и финишировал на третьем месте без путевки в Лигу чемпионов.
С приходом Сергея Фурсенко клуб активизирует работу по поиску нового наставника. Луческу останется в команде лишь при крайне маловероятном сценарии — если клуб ни с кем из кандидатов не договорится.
По нашим данным, главным кандидатом является итальянец Роберто Манчини. 52-летний специалист выигрывал национальные чемпионаты с «Интером» и «Манчестер Сити», завоевывал национальные Кубки с «Фиорентиной», «Лацио» и «Галатасараем».
werder63: Не каждый итальянец — Каррера, повторяки!))).
Русский: Это как это? А как же «в Питере — ныть»? Все, уехал навсегда? Грустно….
James Gang: Посмотрим, как Манчини умеет ныть!
Ю. Ю.: Только не надо говорить ему до свидания. Прощай, Мирча.
grroznyi85: Ожидаемо. Фурсенко похоже начал разгребать завалы.
Баламошка: Луческу надо дать еще поработать. Специалист опытный, зря что ли звали.
Tribunal Z: А Манчини вообще нулевой тренер, по моему мнению, даже в подметки к Луческу не годится.
НА АРЕНЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» НАЧАЛИ УКЛАДЫВАТЬ НОВЫЙ ГАЗОН.
На стадионе на Крестовском острове в Петербурге 26 мая начали укладывать рулонный газон. На работы должна уйти неделя, информирует «Фонтанка». Согласно источнику, «Зенит» участвует в оплате укладки нового газона.
Отмечается, что рулонное поле должно выдержать все четыре игры Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля.
rusfed 2.0: Три поля выезжающих, три крыши раздвижные, газон рулонный заграничный… три газона — все пропало!
Thomas_Boy_: Если на «Открытии» поставили памятник Черенкову, то питерской арене надо бы поставить памятник Гомеру, Мильтону и Паниковскому.
Vassel: Поле должно выдержать четыре игры, а дальше… что опять перестилать… и так каждый четыре игры. Оборжаться. Можем и каждые четыре игры перестилать. 4 игры тут, 2 на Петровском (пока перестилают). Ю.: Всегда свежее поле.
alex221083: Даешь по миллиарду в год на обновки?))).
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