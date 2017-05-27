Фурсенко в «Зените»: 812 дней, три тренера, одно золото

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812 дней Сергей Фурсенко занимал различные руководящие должности в «Зените». 23 декабря 2005 года был назначен генеральным директором питерского клуба, а 14 марта 2008 года передал президентские полномочия Александру Дюкову.

60 матчей провели за это время питерцы в премьер-лиге, одержав в них 31 победу при 18 ничьих и 11 поражениях (мячи 96−62).

23 года Санкт-Петербург ждал чемпионства «Зенита», которое пришлось на второй год президентства Фурсенко. Единственное советское золото питерцы выиграли в 1984-м, а первое российское — в 2007-м.

18 матчей провели сине-бело-голубые в еврокубках во времена Фурсенко (+9=5−4, мячи 28−19). При нем зенитовцы дважды принимали участие в розыгрыше Кубка УЕФА. В 2006-м они уступили в ¼ финала «Севилье», а в 2008-м выиграли трофей, правда, президент покинул свой пост после матчей 1/8 финала.

4 футболиста, игравших в сезоне-2016/17 за «Зенит», были в клубе и во время предыдущего прихода Сергея Фурсенко. Александр Анюков провел 47 матчей, забив 3 гола, Александр Кержаков — 21 (6 голов), Николас Ломбертс — 13 (2 гола). Михаил Кержаков 12 раз попадал в заявку, ни разу не выйдя на поле.

3 тренера руководили «Зенитом» во время работы в клубе Фурсенко. Семь матчей в 2006 году провел Властимил Петржела (+2=2−3, мячи 12−14), затем недолгое время обязанности главного исполнял Владимир Боровичка (+1=1−0, мячи 2−1), а после ЧМ-2006 команду возглавил Дик Адвокат (+28=15−8, мячи 82−47).