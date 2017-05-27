Фурсенко в «Зените»: 812 дней, три тренера, одно золото
Немногим более двух лет проработал в «Зените» Сергей Фурсенко, успев вместе с командой впервые за долгое время стать чемпионом страны.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
812 дней Сергей Фурсенко занимал различные руководящие должности в «Зените». 23 декабря 2005 года был назначен генеральным директором питерского клуба, а 14 марта 2008 года передал президентские полномочия Александру Дюкову.
60 матчей провели за это время питерцы в
23 года
18 матчей провели
4 футболиста, игравших в сезоне-2016/17 за «Зенит», были в клубе и во время предыдущего прихода Сергея Фурсенко. Александр Анюков провел 47 матчей, забив 3 гола, Александр Кержаков — 21 (6 голов), Николас Ломбертс — 13 (2 гола). Михаил Кержаков 12 раз попадал в заявку, ни разу не выйдя на поле.
3 тренера руководили «Зенитом» во время работы в клубе Фурсенко. Семь матчей в 2006 году провел Властимил Петржела (+2=2−3, мячи 12−14), затем недолгое время обязанности главного исполнял Владимир Боровичка (+1=1−0, мячи 2−1), а после ЧМ-2006 команду возглавил Дик Адвокат (+28=15−8, мячи 82−47).
2 поражения потерпел «Зенит» на «Петровском» в 2006 — 2007 годах (+18=10−2, мячи 50−24). И оба раза три очка из
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter