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26 мая 2017, 22:48 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Орлов: Возвращение Фурсенко в «Зенит» означает, что в клубе нужно наводить порядок

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сергей Фурсенко вернулся в петербургский «Зенит», поскольку в клубе нужно наводить порядок. Такое мнение ТАСС высказал телекомментатор Геннадий Орлов.

Телекомментатор уверен что с приходом Фурсенко клуб преобразится. Увеличить
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В пятницу «Зенит» объявил, что Фурсенко вновь занял пост президента клуба, он также будет временно исполнять должность генерального директора. По итогам чемпионата России сезона-2016/17 «Зенит» занял третье место и не попал в Лигу чемпионов.

«С приходом Фурсенко клуб преобразится. Он был уже президентом: работал с тренером Диком Адвокатом во времена, когда “Зенит” выигрывал чемпионат России и Кубок УЕФА. Ту “золотую” команду собирали при нем, — сказал Орлов. — Это возвращение опытного человека, да и в клубе надо наводить порядок».

«Не исключено, что будет и новый спортивный директор. Надо делать выводы по итогам сезона. Фурсенко поставлен, чтобы освежить ситуацию», — добавил он.

Главным тренером «Зенита» является румынский специалист Мирча Луческу. «По возможному новому главному тренеру говорить ничего не буду, как клуб решит, так и будет», — сказал Орлов.

Фурсенко был назначен председателем совета директоров «Зенита» в декабре 2005 года, в январе следующего года стал президентом клуба и оставался на этом посту до весны 2008-го. При нем клуб выиграл чемпионат России (2007).

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