Кого Фурсенко назначит главным тренером «Зенита»

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ЧТО БУДЕТ С ЛУЧЕСКУ?

Контракт румынского тренера с клубом был подписан в мае-2016 сроком на два года с возможностью продления еще на один. Договор с румыном, по данным «СЭ», не содержит пункта о неустойке.

Сам Луческу готов продолжать работу в команде. Однако с его желанием согласны не все.

«Луческу останется в команде только в том случае, если клуб не найдет другого специалиста, — сказал источник “СЭ”, знакомый с ситуацией. — В клубе уже есть шорт-лист, по которому будет вестись работа. “Зенит” постарается в максимально короткие сроки решить вопрос с новым рулевым. Речь идет о сроке в две недели».

Ситуация осложняется тем, что «Зенит» не попал в Лигу чемпионов — это отрицательный фактор для клуба на переговорах.

Далее приводим список потенциальных кандидатов.

Роберто МАНЧИНИ

Италия, 52 года

Именно итальянец — главный на сегодня претендент на пост тренера питерцев. Манчини хорошо знаком Фурсенко. Роберто мог возглавить сборную России в 2012 году после окончания Euro. Контракт с Диком Адвокатом как раз истек, и Манчини был согласен работать в России. Однако Фурсенко принял решение покинуть РФС, и федерация вскоре наняла другого итальянца — Фабио Капелло.

Сейчас Манчини свободен от обязательств перед клубами — в августе прошлого года он покинул «Интер». Дело может осложниться тем, что Манчини весьма дорог — речь идет о сумме до 5 миллионов евро в год — плюс расходы на трансферы.

Титулы (как тренер): чемпион Италии (3 раза), обладатель Кубка Италии (4 раза), обладатель Суперкубка Италии; чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Кубка Турции.

Марко ВАН БАСТЕН

Голландия, 52 года

Великий голландец не добился больших побед как тренер — ни в сборной, ни в клубах. А после того, как у него были обнаружены проблемы с сердцем, Марко оставил тренерскую деятельность и сосредоточился на работе в ФИФА. Там он занимает должность, функционал которой можно соотнести с постом технического директора — отвечает за развитие правил игры в футбол и внедрение новых технологий.

Впрочем, весьма вероятно, после короткой паузы «в офисе» у голландца вновь может появиться желание вернуться в активной деятельности. Ван Бастен личность известная (это хороший пиар для клуба), он самолюбив и, в отличие от других претендентов, не станет просить большой гонорар.

Титулы (как тренер): нет.

Лоран БЛАН

Франция, 51 год

На Euro-2012 руководил сборной Франции, где проиграл будущим чемпионам — испанцам. После этого возглавил «ПСЖ», где работал до июня 2016 года, а затем владельцы из-за неудачи в Лиге чемпионов (поражение от «Барсы» в четвертьфинале) расторгли с ним контракт. С тех пор Лоран оставался без работы.

Титулы (как тренер): чемпион Франции (4 раза), обладатель Кубка Франции (2 раза), обладатель Кубка французской лиги (4 раза), обладатель Суперкубка Франции (5 раз).

Марк ВИЛЬМОТС

Бельгия, 48 лет

Вильмост неоднократно был в шорт-листах «Зенита», однако все время проигрывал более раскрученным кандидатам. За время работы в сборной Бельгии, пожалуй, испортил себе репутацию — талантливое бельгийское поколение ни разу не смогло подобраться к титулам на больших турнирах. На ЧМ-2014 команда проиграла Аргентине в четвертьфинале, а двумя годами позже, на Euro-2016, «Красные дьяволы» на такой же стадии турнира уступили Уэльсу.

В марте этого года стало известно, что Вильмотс возглавил сборную Кот-Д'Ивуара, подписав договор до конца ЧМ-2018. Впрочем, имеющийся контракт не мешал, к примеру, Дику Адвокату предпочитать российские варианты. Как говорится, неустойка нам поможет. Именно такой метод в свое время в случае с Адвокатом использовал Фурсенко.

Титулы (как тренер): нет.

Паулу СОУЗА

Португалия, 46 лет

У португальца завершился двухлетний контракт с итальянской «Фиорентиной», опцию продления еще на год клуб активировать не стал. В прошлом году «фиалки» заняли пятое место, в этом — лишь восьмое. Соуза уже фигурировал в числе кандидатов на пост тренера «Зенита», однако прошлой весной питерцы предпочли Луческу.

Титулы (как тренер): чемпион Израиля, чемпион Швейцарии, обладатель Кубка венгерской лиги, обладатель Суперкубка Венгрии (2 раза).