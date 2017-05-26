Виталий Шашков: Глеб покинул «Крылья Советов
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что полузащитник Александр Глеб покинул клуб.
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Стороны решили не продлевать контракт, который действовал до конца нынешнего сезона. В чемпионате-2016/17 33-летний белорусский хавбек провел 7 матчей.
— У Глеба закончился контракт, продлевать его не будем, — сказал Шашков. (Сергей АСТАХОВ).
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