«Спартак» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Австрии
«Спартак» проявляет интерес к нападающему «Аустрии» Оларенваджу Кайоде, информирует Completesportsnigeria.
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В текущем сезоне Кайоде забил за «Аустрию» 17 голов в 33 матчах чемпионата Австрии и за тур до конца сезона лидирует в гонке бомбардиров. Контракт нигерийского форварда с «Аустрией» истекает в 2019 году.
В апреле этого года сообщалось, что Кайоде вошёл в трансферный список другого московского клуба — ЦСКА.
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