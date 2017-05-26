Луческу покинет «Зенит». Манчини — главный кандидат на пост тренера
По информации «СЭ», питерский «Зенит», с большой долей вероятности, расстанется с главным тренером команды Мирчей Луческу.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
71-летний румынский специалист возглавлял питерцев в сезоне-2016/17, не смог выиграть Кубок России и финишировал на третьем месте без путевки в Лигу чемпионов.
С приходом Сергея Фурсенко клуб активизирует работу по поиску нового наставника. Луческу останется в команде лишь при крайне маловероятном сценарии — если клуб ни с кем из кандидатов не договорится.
По нашим данным, главным кандидатом является итальянец Роберто Манчини. 52-летний специалист выигрывал национальные чемпионаты с «Интером» и «Манчестер Сити», завоевывал национальные Кубки с «Фиорентиной», «Лацио» и «Галатасараем». (Сергей ЕГОРОВ).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter