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26 мая 2017, 20:35 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Луческу покинет «Зенит». Манчини — главный кандидат на пост тренера

По информации «СЭ», питерский «Зенит», с большой долей вероятности, расстанется с главным тренером команды Мирчей Луческу.

По информации СЭ питерский Зенит с большой долей вероятности расстанется с главным тренером команды <span class=error>Мирчей</span> <span class=error>Луческу</span>. Увеличить
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71-летний румынский специалист возглавлял питерцев в сезоне-2016/17, не смог выиграть Кубок России и финишировал на третьем месте без путевки в Лигу чемпионов.

С приходом Сергея Фурсенко клуб активизирует работу по поиску нового наставника. Луческу останется в команде лишь при крайне маловероятном сценарии — если клуб ни с кем из кандидатов не договорится.

По нашим данным, главным кандидатом является итальянец Роберто Манчини. 52-летний специалист выигрывал национальные чемпионаты с «Интером» и «Манчестер Сити», завоевывал национальные Кубки с «Фиорентиной», «Лацио» и «Галатасараем». (Сергей ЕГОРОВ).

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